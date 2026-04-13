Las cámaras de Gran Hermano encontraron a Yipio en una situación insólita

Todo ocurrió mientras el conductor llevaba adelante el programa en vivo. En medio de la transmisión, una de las cámaras hizo un paneo por el living de la casa y se encontró con una imagen insólita: Yipio estaba sola, recostada en el sillón y completamente relajada, ajena al ritmo de la gala y a la tensión que suele dominar ese espacio.