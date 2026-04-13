Yisela “Yipio” Pintos fue protagonista de un momento inesperado durante la última gala de Gran Hermano (Telefe), conducida por Santiago del Moro, cuando las cámaras de la casa captaron una escena que rápidamente llamó la atención.
Yipio salió al aire en la gala de Gran Hermano en una pose muy particular. La reacción de Santiago del Moro al verla.
Las cámaras de Gran Hermano encontraron a Yipio en una situación insólita
Yisela “Yipio” Pintos fue protagonista de un momento inesperado durante la última gala de Gran Hermano (Telefe), conducida por Santiago del Moro, cuando las cámaras de la casa captaron una escena que rápidamente llamó la atención.
Todo ocurrió mientras el conductor llevaba adelante el programa en vivo. En medio de la transmisión, una de las cámaras hizo un paneo por el living de la casa y se encontró con una imagen insólita: Yipio estaba sola, recostada en el sillón y completamente relajada, ajena al ritmo de la gala y a la tensión que suele dominar ese espacio.
La situación no pasó desapercibida para Del Moro, quien al verla en pantalla reaccionó con sorpresa y humor. "¿Quién está tirada ahí? ¿Yipio?", lanzó en vivo, poniendo el foco en la comediante uruguaya, reconocida por su estilo picaresco y directo en redes sociales.
Pero el momento no quedó ahí. Minutos después, el conductor sumó un comentario que generó aún más repercusión al recordar una situación similar: "Así salió en Telemundo!", dijo, en referencia a una conexión previa con La casa de los famosos, donde Yipio había sido captada en la misma posición frente a millones de espectadores en Argentina y el mundo.
De esta manera, la escena, tan simple como llamativa, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala, demostrando una vez más cómo cualquier detalle dentro de la casa puede transformarse en contenido viral.