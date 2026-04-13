Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación del Turco Naim, a dos años de la ruptura

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer conflictos que fueron ganando peso en la dinámica cotidiana: “Fueron problemas que fueron subyaciendo y siendo cada vez más protagonistas en la relación”, explicó.

En ese sentido, también habló del desgaste emocional que vivió: “Te empezás a sentir incómoda con cosas hasta que empezás a sentir cosas que no te hacen bien”, expresó, describiendo una situación muy reconocible para muchas parejas.

Tomar la decisión final fue, según sus propias palabras, uno de los momentos más difíciles: “Es un terreno muy delicado de darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión”.

A pesar del dolor, la actriz dejó en claro que no hubo reproches ni conflictos irreconciliables: “Los dos la remamos todo lo posible, me quedo tranquila de que hicimos lo que pudimos”.

Hoy, el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar, con una relación atravesada por el respeto y el cariño: “Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho. Obviamente no es todo color de rosas y no nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos”.

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Quién es Guillermo Freire, el novio de Emilia Attias con el que vacacionó en Uruguay

La vida sentimental de Emilia Attias volvió a captar la atención este verano, cuando decidió dar un paso clave y mostrarse públicamente con su nueva pareja, Guillermo Freire. La actriz eligió un escenario ideal para este “blanqueo”: las playas de Punta del Este, donde también estuvo presente Gina, la hija que tuvo con el Turco Naím.

Según pudo verse en las imágenes captadas por Primicias Ya, Emilia se mostró relajada, sonriente y muy cómoda en este nuevo presente. La escapada a Uruguay este verano dejó al descubierto una dinámica familiar en armonía, con momentos de complicidad y disfrute compartido junto a Freire y su hija.

En este marco, todo indica que ambos decidieron dar un paso más y dejarse ver juntos, en una etapa que combina bajo perfil con señales claras de consolidación. Lejos de los escándalos, la actriz transita un momento personal atravesado por la calma y el bienestar.