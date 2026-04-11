Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina

Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta.

Uno de los ejes más provocadores de Lo dejamos acá es la idea de que lo incorrecto puede ofrecer resultados positivos. El psicoanalista comenzó a involucrarse más de lo debido, a intervenir activamente en la vida de sus pacientes, a tomar decisiones por ellos.

Lo dejamos acá Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

Ricardo Darín y Diego Peretti brillan en "Lo dejamos acá"

La combinación de Ricardo Darín y Diego Peretti no pasó desapercibida. Ambos actores construyeron personajes intensos, llenos de matices, que sostienen el peso dramático de la historia.

Darín encarnó a un profesional en crisis, alguien que se debate entre su intuición y su responsabilidad ética. Su interpretación se movió entre la seguridad y la duda, mostrando un deterioro progresivo que resulta tan creíble como inquietante.

Por su parte, Peretti aportó una complejidad particular a su rol. Su escritor bloqueado no es simplemente alguien sin ideas. Es un personaje cargado de conflictos internos, ironía y lucidez. Su presencia desestabiliza al terapeuta, pero también al espectador.

Lo dejamos acá Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

El vínculo entre ambos se convirtió en el corazón del film. No es una relación tradicional de paciente y analista. Es, más bien, un enfrentamiento constante entre dos formas de ver el mundo.

El equipo creativo detrás de la película

La dirección estuvo a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya demostró en trabajos anteriores una capacidad notable para construir climas tensos y personajes complejos.

El guion, escrito por Emanuel Diez, acompaña esa propuesta con una estructura sólida y diálogos precisos. No hay excesos ni subrayados innecesarios. La historia avanza con ritmo, pero también con profundidad.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg Foto: Gentileza Netflix.

El film fue producido por Kenya Films, una compañía que viene consolidando su presencia en el cine argentino con propuestas de calidad.

Entre los productores se encuentran Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín, lo que refuerza el compromiso del equipo con el proyecto. No se trata solo de una participación actoral, sino también de una apuesta integral por una historia que busca destacarse.

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque el estreno está previsto para el segundo semestre de 2026, Lo dejamos acá ya comenzó a generar conversación. La combinación de una premisa provocadora y un elenco de primer nivel posiciona a la película como uno de los lanzamientos más esperados.

El interés no se limita al público general. También hay expectativa en el ámbito crítico, especialmente por la forma en que aborda temas sensibles como la salud mental, la ética profesional y los límites del rol terapéutico.

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