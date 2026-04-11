Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan esta nueva película en Netflix y promete ser el estreno más comentado del 2026.
Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)
"Lo dejamos acá" es una de esas propuestas en Netflix que, desde su premisa, instala una inquietud difícil de ignorar. La película con Ricardo Darín y Diego Peretti, cuyo estreno está previsto para el segundo semestre de 2026, propone una historia cargada de tensión psicológica, decisiones límite y personajes que parecen moverse constantemente al borde del abismo emocional.
Desde el inicio, el film se posiciona en un terreno incómodo: el de la salud mental abordada desde una mirada poco convencional. La figura del terapeuta, tradicionalmente asociada al equilibrio, la contención y el método, aquí se transforma en algo completamente distinto. Y es precisamente ahí donde reside uno de los principales ganchos narrativos.
De qué trata "Lo dejamos acá" en Netflix
El relato gira en torno a un psicoanalista pragmático interpretado por Ricardo Darín. Su personaje comenzó siendo un profesional respetado, alguien que confió durante años en los métodos clásicos de la psicología. Sin embargo, algo cambió.
En algún punto de su carrera, perdió la fe en esas herramientas tradicionales. Ya no creyó en los protocolos establecidos ni en las estructuras rígidas. Y entonces tomó una decisión que lo cambió todo: empezar a intervenir de formas poco ortodoxas en la vida de sus pacientes.
Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta.
Uno de los ejes más provocadores de Lo dejamos acá es la idea de que lo incorrecto puede ofrecer resultados positivos. El psicoanalista comenzó a involucrarse más de lo debido, a intervenir activamente en la vida de sus pacientes, a tomar decisiones por ellos.
Ricardo Darín y Diego Peretti brillan en "Lo dejamos acá"
La combinación de Ricardo Darín y Diego Peretti no pasó desapercibida. Ambos actores construyeron personajes intensos, llenos de matices, que sostienen el peso dramático de la historia.
Darín encarnó a un profesional en crisis, alguien que se debate entre su intuición y su responsabilidad ética. Su interpretación se movió entre la seguridad y la duda, mostrando un deterioro progresivo que resulta tan creíble como inquietante.
Por su parte, Peretti aportó una complejidad particular a su rol. Su escritor bloqueado no es simplemente alguien sin ideas. Es un personaje cargado de conflictos internos, ironía y lucidez. Su presencia desestabiliza al terapeuta, pero también al espectador.
El vínculo entre ambos se convirtió en el corazón del film. No es una relación tradicional de paciente y analista. Es, más bien, un enfrentamiento constante entre dos formas de ver el mundo.
El equipo creativo detrás de la película
La dirección estuvo a cargo de Hernán Goldfrid, quien ya demostró en trabajos anteriores una capacidad notable para construir climas tensos y personajes complejos.
El guion, escrito por Emanuel Diez, acompaña esa propuesta con una estructura sólida y diálogos precisos. No hay excesos ni subrayados innecesarios. La historia avanza con ritmo, pero también con profundidad.
El film fue producido por Kenya Films, una compañía que viene consolidando su presencia en el cine argentino con propuestas de calidad.
Entre los productores se encuentran Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín, lo que refuerza el compromiso del equipo con el proyecto. No se trata solo de una participación actoral, sino también de una apuesta integral por una historia que busca destacarse.
Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix
Aunque el estreno está previsto para el segundo semestre de 2026, Lo dejamos acá ya comenzó a generar conversación. La combinación de una premisa provocadora y un elenco de primer nivel posiciona a la película como uno de los lanzamientos más esperados.
El interés no se limita al público general. También hay expectativa en el ámbito crítico, especialmente por la forma en que aborda temas sensibles como la salud mental, la ética profesional y los límites del rol terapéutico.
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