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Los detalles que reveló el informe de la ambulancia que trasladó a Ángel López al hospital

El pequeño se encontraba bajo la tenencia de su mamá desde noviembre de 2025, tras una decisión de revinculación por parte de la Justicia.

Caso Ángel: los detalles que revela el informe de la ambulancia antes de trasladar al menor al hospital

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Según consta en la historia clínica del servicio de emergencias 107, el chico llegó en estado crítico.

“Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, indica el parte médico.

angel informe

El documento también detalla que el nene ingresó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. Ante ese cuadro, el personal de salud realizó maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación para intentar estabilizarlo.

Incluso, durante el traslado ya había sido sometido a masajes cardíacos y a la administración de medicación de urgencia, lo que refleja la delicada situación en la que se encontraba antes de llegar al hospital.

El informe expone la gravedad del cuadro clínico y abre nuevos interrogantes sobre lo ocurrido en las horas previas a su muerte. En particular, la referencia a un posible golpe previo aparece ahora como un punto clave dentro de la investigación.

Ese dato deberá ser analizado para determinar qué sucedió y si ese antecedente tuvo relación directa con el desenlace fatal.

Qué se sabe del caso de Ángel

Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

Sin embargo, el padre del chico, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó contra la madre biológica.

El niño había sido trasladado a vivir con ella el 4 de noviembre de 2025, luego de una decisión judicial.

Por el caso hay dos personas imputadas: la madre del menor y su pareja, quienes están bajo sospecha luego de que una autopsia preliminar detectara lesiones internas en la cabeza.

Mientras avanza la causa, el nuevo informe médico se suma como una pieza clave para reconstruir qué pasó con el nene antes de su muerte.

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