Los detalles que reveló el informe de la ambulancia que trasladó a Ángel López al hospital

Incluso, durante el traslado ya había sido sometido a masajes cardíacos y a la administración de medicación de urgencia, lo que refleja la delicada situación en la que se encontraba antes de llegar al hospital.

El informe expone la gravedad del cuadro clínico y abre nuevos interrogantes sobre lo ocurrido en las horas previas a su muerte. En particular, la referencia a un posible golpe previo aparece ahora como un punto clave dentro de la investigación.

Ese dato deberá ser analizado para determinar qué sucedió y si ese antecedente tuvo relación directa con el desenlace fatal.

Qué se sabe del caso de Ángel

Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía en su casa y falleció poco después en el hospital.

Sin embargo, el padre del chico, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó contra la madre biológica.

El niño había sido trasladado a vivir con ella el 4 de noviembre de 2025, luego de una decisión judicial.

Por el caso hay dos personas imputadas: la madre del menor y su pareja, quienes están bajo sospecha luego de que una autopsia preliminar detectara lesiones internas en la cabeza.

Mientras avanza la causa, el nuevo informe médico se suma como una pieza clave para reconstruir qué pasó con el nene antes de su muerte.