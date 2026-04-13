El dato clave que llevó a la detención de la mamá y el padrastro de Ángel

Al ingresar al hospital, el niño presentaba un cuadro extremo: estaba inconsciente, no respondía a estímulos y había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Los médicos iniciaron de inmediato maniobras de reanimación, suministraron medicación de urgencia y procedieron a su intubación para garantizar la ventilación asistida. A pesar de los esfuerzos, el deterioro era profundo.

En paralelo, la autopsia preliminar aportó datos aún más contundentes. Los especialistas confirmaron la presencia de lesiones en la zona craneal y otros golpes en el cuerpo que no eran recientes. Algunas de estas heridas habrían sido provocadas al menos diez días antes del fallecimiento, lo que abrió una línea de investigación centrada en el maltrato prolongado.

Este hallazgo fue clave para desmontar el relato inicial de la madre, ya que evidenciaba que el niño había sufrido agresiones previas. Para los investigadores, la coexistencia de lesiones antiguas y recientes configuraba un patrón de violencia que no podía ser ignorado.

Con estos elementos sobre la mesa, la Policía de la provincia de Chubut avanzó con las detenciones. Durante la noche del domingo, fueron arrestados la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González. Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua en el sistema judicial argentino.

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de la región. La mujer fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que el hombre quedó alojado en una dependencia policial del barrio General Mosconi. La separación física de los imputados responde a criterios de seguridad y a la necesidad de evitar interferencias en la investigación.

En medio de este escenario, también se dispusieron medidas de protección para otros integrantes del entorno familiar. La beba que la pareja tenía en común fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde quedó bajo el cuidado de familiares directos. La decisión buscó resguardar la integridad de la menor ante la gravedad de los hechos investigados.

Pero el caso no solo se centra en la responsabilidad penal de los detenidos. Con el paso de los días, la causa sumó un componente adicional que podría ampliar el alcance de la investigación. El padre biológico de Ángel presentó una denuncia ampliada en la que no solo apuntó contra la madre y el padrastro, sino también contra organismos estatales.

Según su testimonio, habrían existido advertencias previas sobre posibles situaciones de violencia, las cuales no habrían sido atendidas de manera adecuada. Esta acusación pone en el centro del debate el funcionamiento de los sistemas de protección de la infancia y la capacidad de respuesta ante señales de alerta.

En este contexto, surgieron además declaraciones de testigos que podrían resultar determinantes. Uno de los relatos más impactantes hace referencia a una discusión en la que la madre del niño habría pronunciado una frase reveladora: “¡Vos le pegás al mío!”. Para la querella, esta expresión no solo evidencia conocimiento de las agresiones, sino también una posible convivencia con la violencia.

El peso de esta declaración radica en que podría demostrar que los hechos no eran desconocidos dentro del entorno familiar. En consecuencia, la investigación busca establecer si existió omisión, complicidad o encubrimiento por parte de alguno de los adultos responsables.

Mientras tanto, la comunidad de Comodoro Rivadavia sigue de cerca cada avance del caso. La conmoción generada por la muerte de Ángel reavivó reclamos sociales vinculados a la protección de los niños y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

Especialistas en infancia consultados en distintas instancias coinciden en que este tipo de situaciones suele estar precedido por señales que, de haber sido detectadas a tiempo, podrían haber evitado el desenlace. Golpes reiterados, cambios de conducta y antecedentes de intervenciones médicas son indicadores que requieren atención inmediata.

En el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de control de detención, donde se formalizarán las imputaciones y se definirán las medidas cautelares para los acusados. Todo indica que la fiscalía solicitará la prisión preventiva, argumentando la gravedad del delito y el riesgo de entorpecimiento de la causa.

La reconstrucción de los hechos será uno de los ejes centrales de la investigación. Para ello, se analizarán en detalle los informes médicos, las pericias forenses, los testimonios de testigos y cualquier otro elemento que permita determinar qué ocurrió durante los días previos a la muerte del niño.

En paralelo, no se descarta la intervención de organismos de control para evaluar el accionar de las instituciones que podrían haber tenido contacto previo con la familia. Este aspecto podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales, en caso de comprobarse negligencia.

El caso de Ángel López se suma a una lista dolorosa de episodios que ponen en evidencia las fallas en la detección temprana de situaciones de riesgo. Cada dato que emerge no solo contribuye a esclarecer lo sucedido, sino que también plantea interrogantes sobre cómo evitar que historias similares vuelvan a repetirse.

A medida que avanza la causa, la expectativa social se mantiene en torno a la posibilidad de que se haga justicia. Sin embargo, más allá del desenlace judicial, la muerte del niño deja una marca profunda y obliga a revisar los mecanismos de protección existentes.

La investigación continúa abierta y bajo estricta reserva en varios de sus aspectos. Los próximos días serán clave para determinar el grado de responsabilidad de los imputados y para definir si el caso se amplía hacia otros actores.

En medio del dolor y la indignación, el nombre de Ángel se convirtió en un símbolo de una problemática que trasciende lo individual. Su historia interpela a toda la sociedad y pone sobre la mesa la urgencia de actuar frente a cualquier indicio de violencia contra los más vulnerables.