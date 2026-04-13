El dólar mayorista cayó por sexta jornada consecutiva y el Banco Central aprovechó para sumar reservas

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) bajó 0,3% hasta los $1.469,66 y el MEP retrocedió 0,7% a $1.402,60. En contraste, el dólar blue avanzó $10 y se ubicó en $1.400.

Operadores del mercado señalaron que el mayorista profundizó su tendencia bajista en una rueda con fuerte presión vendedora, mientras que el MEP se aproxima a perforar el umbral de los $1.400.

Las expectativas también reflejan este escenario. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio. Según estas estimaciones, el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 hacia diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, por debajo tanto de previsiones anteriores como de la inflación esperada para ese período, cercana al 29,8%.

Las reservas

En paralelo, el Banco Central continúa acumulando reservas. Este lunes compró otros USD 112 millones en el mercado oficial y elevó el saldo neto positivo de 2026 a USD 5.533 millones, tras haber registrado el viernes uno de sus mejores resultados diarios del año, con USD 457 millones.

compras divisas

De esta manera, la autoridad monetaria, conducida por Santiago Bausili, aprovecha el contexto de apreciación del peso para fortalecer sus activos sin presionar el techo de la banda cambiaria. Las reservas netas encadenaron su tercera suba consecutiva, mientras que las brutas cerraron en USD 45.410 millones, con una leve caída diaria de USD 21 millones.