El pedido de ayuda de Víctor Hugo Morales a sus oyentes para poder viajar al Mundial

Además, el periodista compartió un video en el que profundizó sobre la propuesta: "¿Elultimomundial.com de qué se trata? Bueno, hay ideas que uno no imagina y esta es una de ellas. Hace una semana, la gente de la comunidad Orsai, Hernán Casciari, se acercaron a Relatores con una propuesta que nos dejó sin palabras. 'Queremos intentar que usted pueda relatar un mundial más', no desde una empresa o desde un contrato tradicional sino junto a la gente. Cuando los muchachos me lo contaron entendí algo hermoso: que tal vez no se trata de un relator narrando un mundial sino de una comunidad intentando conservar una manera de contar el fútbol que también siente como propia. La idea es simple y al mismo tiempo extraordinaria. Que los oyentes financien colectivamente los derechos de transmisión del Mundial, que en Qatar disfruté de una manera excepcional. Se llama El último mundial y está abierta a todos quienes quieran ser parte. Si eso ocurre no será un logro individual. Será algo colectivo. Las grandes ilusiones son colectivas".

De esta manera, la iniciativa abre un nuevo capítulo en la carrera de Morales, que apuesta a la participación del público para concretar lo que podría ser una despedida muy especial de los relatos mundialistas.