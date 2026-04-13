El presente económico atraviesa distintos sectores y plantea desafíos que se reflejan en el día a día. En ese contexto, surgió una situación inesperada que involucra a una figura histórica del periodismo deportivo: Víctor Hugo Morales.
El periodista Víctor Hugo Morales inició una colecta para poder financiar su viaje al próximo Mundial
El pedido de ayuda de Víctor Hugo Morales a sus oyentes para poder viajar al Mundial
El presente económico atraviesa distintos sectores y plantea desafíos que se reflejan en el día a día. En ese contexto, surgió una situación inesperada que involucra a una figura histórica del periodismo deportivo: Víctor Hugo Morales.
El reconocido relator, autor de uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol —el recordado “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?” durante el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986— sorprendió al anunciar una colecta para poder cubrir la próxima Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Nacido en Uruguay y radicado en la Argentina desde la década del 80, Morales construyó una trayectoria sólida que lo posicionó como una de las voces más influyentes del relato radial. Con el paso del tiempo, también se destacó en programas de actualidad y política, lo que consolidó un perfil marcado y generó tanto adhesiones como cuestionamientos.
En la actualidad, forma parte del proyecto “Relatores”, desde donde impulsan una iniciativa particular ante las dificultades económicas. "En Relatores creemos que el Mundial también se puede contar de otra manera, con nuestras voces y nuestro estilo. Por eso, junto a la comunidad Orsai, estamos intentando reunir los fondos para poder transmitir la próxima Copa Del Mundo. Si querés que esas historias, esos relatos y esa manera de vivir el fútbol estén en el Mundial 2026, podés ayudarnos. Entrá ahora a elultimomundial.com y sumate a financiar colectivamente este sueño", expresó en sus redes sociales.
Además, el periodista compartió un video en el que profundizó sobre la propuesta: "¿Elultimomundial.com de qué se trata? Bueno, hay ideas que uno no imagina y esta es una de ellas. Hace una semana, la gente de la comunidad Orsai, Hernán Casciari, se acercaron a Relatores con una propuesta que nos dejó sin palabras. 'Queremos intentar que usted pueda relatar un mundial más', no desde una empresa o desde un contrato tradicional sino junto a la gente. Cuando los muchachos me lo contaron entendí algo hermoso: que tal vez no se trata de un relator narrando un mundial sino de una comunidad intentando conservar una manera de contar el fútbol que también siente como propia. La idea es simple y al mismo tiempo extraordinaria. Que los oyentes financien colectivamente los derechos de transmisión del Mundial, que en Qatar disfruté de una manera excepcional. Se llama El último mundial y está abierta a todos quienes quieran ser parte. Si eso ocurre no será un logro individual. Será algo colectivo. Las grandes ilusiones son colectivas".
De esta manera, la iniciativa abre un nuevo capítulo en la carrera de Morales, que apuesta a la participación del público para concretar lo que podría ser una despedida muy especial de los relatos mundialistas.