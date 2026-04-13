"No va a...": el duro análisis de Ángel de Brito sobre Grecia Colmenares en la previa de su ingreso a Gran Hermano
Ángel de Brito analizó la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano y abrió el debate sobre cómo se adaptará la actriz al reality de Telefe.
13 abr 2026, 17:38
La expectativa por el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está dando mucho que hablar. Sin embargo, en medio de la previa, Ángel de Brito decidió poner paños fríos y compartir un análisis que sorprendió por su dureza.
En Bondi Live, el conductor recordó su paso por el Bailando 2012 y marcó una diferencia clara entre aquel contexto y lo que puede suceder ahora: "Acá hago un paréntesis, en el Bailando estaba bien. En Gran Hermano, se los digo hoy, queridos amigos, no va a aportar absolutamente nada".
Su argumento se apoyó en la personalidad de la actriz, a quien describió como alguien que evita los enfrentamientos: "Porque a ella no le gusta el conflicto, esto lo recuerdo de hacerle las notas. No se mete en nada, no le gusta, después los tiene. O sea, el conflicto va a ser hacerle bullying a la pobre Grecia Colmenares, porque imaginate con todos estos delincuentes que están ahí".
De Brito también subrayó que la diferencia generacional puede jugarle en contra dentro de la dinámica del reality: "Aparte es una señora ya de otra época, en su forma, no porque sea grande, pero su forma, ¿cómo decirlo? en sus pensamientos".
Con estas palabras, el periodista dejó planteada una incógnita: ¿será Grecia capaz de adaptarse a la intensidad del juego o quedará atrapada en un rol pasivo dentro de la casa más famosa del país?
Embed
Cuál fue la polémica revelación que hizo un exproductor del Bailando por la llegada Grecia Colmenares a Gran Hermano
La televisión argentina se prepara para un nuevo capítulo inesperado: Grecia Colmenares será parte de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz venezolana ocupará el lugar que dejó Andrea del Boca y, según se comenta, su temperamento intenso podría convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición del reality.
La noticia no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes encontrados: algunos celebraron la incorporación de una figura emblemática de las telenovelas, mientras otros cuestionaron la decisión. En medio de esa ola de reacciones, un comentario se destacó por encima del resto: el de Gaby Fernández.
Fernández, productor del Bailando, conoce de cerca a muchas figuras del espectáculo y también trabajó con Colmenares. Su recuerdo no fue precisamente positivo. En X, escribió: “No saben la que les espera”. Y cuando Pilar Smith le preguntó si había atravesado situaciones complicadas, respondió: “Ya te contaré todo Pilu. Una pésima experiencia”.
El productor no se quedó ahí. Ante la consulta de otro usuario sobre cómo era trabajar con la actriz, detalló: “Es bravisima. A mí me pidió pintar la pared de una de las habitaciones del hotel, frutas de estación, chofer 24 horas... y ahora a GH sin escala”. Y agregó con ironía: “Yo gestioné su participación, Dios mío. Pobre la producción”.
Con este telón de fondo, la expectativa por la llegada de Colmenares se multiplica. Su ingreso no solo significa un nuevo aire para la competencia, sino también la posibilidad de que viejas tensiones reaparezcan. Lo cierto es que, con antecedentes tan comentados, su presencia promete convertirse en uno de los puntos más intensos de esta temporada de Gran Hermano.