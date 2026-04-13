"No va a...": el duro análisis de Ángel de Brito sobre Grecia Colmenares en la previa de su ingreso a Gran Hermano

Con estas palabras, el periodista dejó planteada una incógnita: ¿será Grecia capaz de adaptarse a la intensidad del juego o quedará atrapada en un rol pasivo dentro de la casa más famosa del país?

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Cuál fue la polémica revelación que hizo un exproductor del Bailando por la llegada Grecia Colmenares a Gran Hermano

La televisión argentina se prepara para un nuevo capítulo inesperado: Grecia Colmenares será parte de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz venezolana ocupará el lugar que dejó Andrea del Boca y, según se comenta, su temperamento intenso podría convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición del reality.

La noticia no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes encontrados: algunos celebraron la incorporación de una figura emblemática de las telenovelas, mientras otros cuestionaron la decisión. En medio de esa ola de reacciones, un comentario se destacó por encima del resto: el de Gaby Fernández.

Fernández, productor del Bailando, conoce de cerca a muchas figuras del espectáculo y también trabajó con Colmenares. Su recuerdo no fue precisamente positivo. En X, escribió: “No saben la que les espera”. Y cuando Pilar Smith le preguntó si había atravesado situaciones complicadas, respondió: “Ya te contaré todo Pilu. Una pésima experiencia”.

El productor no se quedó ahí. Ante la consulta de otro usuario sobre cómo era trabajar con la actriz, detalló: “Es bravisima. A mí me pidió pintar la pared de una de las habitaciones del hotel, frutas de estación, chofer 24 horas... y ahora a GH sin escala”. Y agregó con ironía: “Yo gestioné su participación, Dios mío. Pobre la producción”.

Con este telón de fondo, la expectativa por la llegada de Colmenares se multiplica. Su ingreso no solo significa un nuevo aire para la competencia, sino también la posibilidad de que viejas tensiones reaparezcan. Lo cierto es que, con antecedentes tan comentados, su presencia promete convertirse en uno de los puntos más intensos de esta temporada de Gran Hermano.