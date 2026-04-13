Caputo anticipó que la inflación de marzo será mayor al 3%, pero aseguró que desacelerará en abril
El ministro de Economía adelantó que el dato que difundirá mañana el INDEC estará por encima de los meses previos, impulsado por el impacto en combustibles de la guerra en Medio Oriente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, aunque proyectó una desaceleración a partir de abril. “No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas”, afirmó.
El funcionario realizó estas declaraciones en el día previo a la difusión del índice mensual del INDEC. Según explicó, el dato de marzo reflejará un impacto mayor por la suba en los combustibles, en un contexto marcado por la tensión en Medio Oriente.
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“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, indicó el titular del Palacio de Hacienda sobre el guarismo.
A pesar de ese dato, el funcionario proyectó un cambio de tendencia para los próximos meses y afirmó que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”. En ese sentido, insistió en su visión optimista sobre la economía: “Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar”.
Caputo realizó estas declaraciones durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde también destacó el respaldo político del presidente Javier Milei para avanzar con el programa económico y elogió su "decisión política de hacer las cosas bien".
En paralelo, cuestionó las visiones más críticas sobre la situación del país y defendió la estabilidad cambiaria como un indicador positivo. “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, planteó.
“¿Vimos alguna vez un shock externo y que nuestra moneda y nuestra bolsa sean los mejores performers del mundo? Ahora, con la combinación de un shock externo y una Argentina alicaída, el riesgo país cae, la bolsa es la que más sube y el Banco Central tiene que defender el dólar. Es una rareza”, concluyó.