Macabro: el escalofriante hallazgo en una obra en construcción cuando demolieron una pared

El hallazgo: un cuerpo oculto y cubierto con cal

Cuerpo pared Entre Ríos 1

Durante el procedimiento, los agentes hicieron el descubrimiento más impactante: un cadáver escondido dentro del muro y cubierto con cal.

Se trata de una práctica utilizada en algunos crímenes para acelerar la descomposición del cuerpo y evitar la propagación de olores, lo que sugiere un intento deliberado de ocultamiento.

El operativo requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, debido al estado de descomposición y a la complejidad del lugar.

La víctima: un trabajador de la obra

Si bien aún resta la confirmación oficial, los primeros datos indican que la víctima sería un albañil de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la misma obra. Según la investigación, el hombre llevaba al menos 15 días desaparecido, aunque no se había radicado una denuncia formal por su ausencia.

Este dato refuerza la hipótesis de que el crimen habría ocurrido en ese mismo lugar y que el cuerpo fue ocultado poco después.

Investigación por homicidio y un sospechoso en la mira

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes la caratularon como homicidio calificado.

En paralelo, los investigadores avanzan sobre distintas líneas. Una de ellas apunta a un sospechoso oriundo de la provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no se difundieron detalles.

También se esperan los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar la mecánica de la muerte y si hubo participación de terceros.

Tras el hallazgo, el lugar quedó clausurado y bajo custodia policial, mientras continúan las tareas periciales.