En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Aire acondicionado
PREVIO AL VERANO

Expertos revelan los pasos clave para preparar el aire acondicionado para el calor

En la antesala de un nuevo verano, cuando el calor comienza a sentirse con fuerza y los hogares empiezan a prepararse para enfrentar temperaturas más intensas, miles de familias vuelven a prestarle atención a un equipo que, durante gran parte del año, permanece casi invisible: el aire acondicionado.

Expertos revelan los pasos clave para preparar el aire acondicionado para el calor

En la antesala de un nuevo verano, cuando el calor comienza a sentirse con fuerza y los hogares empiezan a prepararse para enfrentar temperaturas más intensas, miles de familias vuelven a prestarle atención a un equipo que, durante gran parte del año, permanece casi invisible: el aire acondicionado. El aumento en las temperaturas suele disparar el uso masivo de estos aparatos, y junto con ello llegan también las dudas, los temores y las tareas pendientes. Entre ellas, una que se repite temporada tras temporada: la necesidad de limpiarlos antes de ponerlos en funcionamiento de manera continua.

Leé también Cuánto cuesta el pan dulce más buscado para estas Fiestas
Cuál es el precio del pan dulce que todos buscan (Foto: archivo).

Aunque muchos usuarios creen que basta con encenderlos y dejar que “hagan lo suyo”, lo cierto es que los aires acondicionados requieren un mantenimiento periódico que no sólo garantiza un mejor rendimiento, sino que también reduce el consumo eléctrico y previene problemas de salud. Con el avance del verano, la demanda energética crece y los equipos que no están bien cuidados suelen generar fallas, cortes o un uso excesivo de electricidad que impacta directamente en la factura. Por eso, especialistas en climatización coinciden en que el mejor momento para realizar la revisión es entre fines de la primavera y los primeros días de calor, cuando aún no se llega al pico de demanda.

En este contexto, diversos técnicos de empresas del sector advierten que la mayoría de los inconvenientes frecuentes —desde malos olores hasta falta de potencia— están directamente vinculados a la falta de limpieza. Los filtros, las bandejas de desagüe, los serpentines y la unidad exterior suelen acumular polvo, hongos, polen y partículas ambientales que dificultan la circulación del aire y fuerzan al motor. Uno de los errores más comunes es creer que el aire acondicionado “consume demasiado” por un defecto de fábrica o por su antigüedad, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, simplemente está sucio.

La primera recomendación que surge entre los técnicos consultados es casi unánime: limpiar los filtros de aire. Esta tarea sencilla, que puede realizar cualquier usuario sin necesidad de asistencia profesional, suele marcar una diferencia inmediata. Retirar la tapa frontal, extraer los filtros, lavarlos bajo el chorro de agua tibia y dejarlos secar por completo es una acción que mejora el rendimiento del equipo y hasta puede reducir el consumo eléctrico en un porcentaje considerable. “Los filtros sucios son como una pared delante del ventilador: todo el sistema tiene que esforzarse más para cumplir la misma función”, explican.

A la limpieza de los filtros le sigue otra práctica fundamental: la revisión de la unidad interior. Aunque muchos creen que el interior del aparato está protegido del polvo y que por eso no requiere mayor atención, lo cierto es que los serpentines suelen acumular partículas microscópicas que, con el tiempo, se convierten en una película de suciedad que dificulta el intercambio térmico. Una limpieza suave con aspiradora o un paño húmedo, sin productos abrasivos ni herramientas que puedan dañar las aletas, resulta suficiente para retirar gran parte de los residuos.

Pero hay un punto que, según los expertos, muchas veces se pasa por alto y que puede generar consecuencias más graves: la presencia de hongos y bacterias en el evaporador. Cuando el aire acondicionado se utiliza durante el verano y luego queda inactivo durante meses, la humedad residual del sistema interno se convierte en el ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos. Esto no sólo provoca el característico “olor a humedad” que sale de algunos equipos al encenderlos, sino que puede impactar negativamente en personas con alergias o sensibilidad respiratoria. Para esto, los aerosoles específicos para limpieza de evaporadores o una mezcla suave de agua con alcohol isopropílico resultan las herramientas más utilizadas.

La revisión del desagüe aparece como otro paso clave en este proceso de preparación antes del verano. Las obstrucciones en la manguera pueden causar goteos hacia el interior de la casa, manchas en las paredes o incluso un incremento en la humedad del ambiente. “Cuando se tapa el drenaje, el agua no tiene manera de salir y empieza a acumularse dentro del equipo”, explican técnicos de mantenimiento. La recomendación es clara: verificar el flujo de agua y asegurarse de que la manguera no presente tapones de sarro o suciedad, algo que puede resolverse incluso soplando suavemente desde el extremo exterior.

Mientras tanto, la unidad exterior —esa que suele quedar en balcones, patios o terrazas— también requiere cuidados. Es habitual que durante el otoño e invierno se acumulen hojas secas, polvo, telarañas y otros restos que terminan afectando la ventilación. Los especialistas advierten que si el condensador no tiene la circulación de aire adecuada, el motor trabaja con más esfuerzo y la eficiencia disminuye notablemente. La sugerencia es retirar todo elemento que obstruya el paso del aire, limpiar con un cepillo las aletas externas y evitar el uso de agua a presión, que puede doblar los paneles metálicos.

Algunos técnicos recomiendan incluso revisar el estado de las aletas del condensador y, si presentan deformaciones, enderezarlas con un peine especial, una herramienta económica que se consigue en ferreterías y mejora el flujo de aire del equipo.

Una vez realizadas las tareas básicas de limpieza, los especialistas sugieren encender el aire acondicionado en modo frío durante algunos minutos, incluso si el clima aún no lo requiere. Se trata de una prueba importante para observar si el aparato enfría adecuadamente, si genera ruidos extraños o si persisten olores indeseados. “Es preferible detectar un problema en noviembre que descubrirlo en plena ola de calor, cuando los servicios técnicos están saturados”, remarcan.

Sin embargo, más allá de todos los cuidados que los usuarios puedan realizar por cuenta propia, los expertos advierten que al menos una vez al año se recomienda una limpieza profesional. Los técnicos cuentan con herramientas y productos específicos para desinfectar el evaporador, medir la presión del gas refrigerante y detectar posibles fugas. Este mantenimiento anual no sólo prolonga la vida útil del equipo, sino que permite identificar fallas antes de que se conviertan en problemas más costosos.

Aunque algunos usuarios recurren a soluciones caseras para perfumar el aire acondicionado, los especialistas desaconsejan colocar aromatizantes o esencias dentro del aparato. “Sólo generan más suciedad y obstrucciones”, explican. La clave, coinciden, no es disimular olores, sino mantener los filtros limpios y el evaporador libre de hongos.

A medida que la temporada de calor avanza, miles de personas vuelven a encender sus equipos después de meses sin uso. Muchos encuentran que su aire acondicionado no enfría como antes, genera ruidos, gotea o emite olores desagradables. Pero en la mayoría de los casos, esas fallas podrían evitarse con una limpieza preventiva. Los especialistas insisten: un aire acondicionado limpio no sólo enfría mejor, sino que consume menos energía y resulta más saludable para quienes conviven con él.

En tiempos donde cada kilovatio-hora cuenta y donde las altas temperaturas se vuelven cada vez más intensas y prolongadas, el mantenimiento preventivo se transforma en una necesidad más que en una recomendación. Las empresas de climatización afirman que la demanda de limpieza aumenta año tras año, impulsada tanto por la mayor conciencia de los usuarios como por la necesidad de garantizar equipos que funcionen a plena capacidad durante las semanas más calurosas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aire acondicionado
Notas relacionadas
Cómo leer cualquier audio de WhatsApp sin poner en riesgo tu privacidad
Cómo hacer un helado de limón casero que queda igual (o mejor) que el de las heladerías
Si te gustó La chica de nieve con José Coronado en Netflix, esta nueva miniserie es idea para ver

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar