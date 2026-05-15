La fuerte aclaración de Zaira Nara sobre su ausencia en la alfombra roja de los Martín Fierro: "Escuché decir..."

“Me ofrecieron hacer la conducción de la alfombra roja del Martín Fierro de Televisión y del Martín Fierro de la Moda. Escuché decir que no habían quedado contentos y no es para nada así. Tengo mensajes de los directivos del canal agradeciéndome; estaban contentos", dijo la menor de las Nara a PrimiciasYa en primer lugar.

Sin mencionarla, le respondió directamente a Paula Varela, luego de que en Intrusos (América TV) afirmara que la modelo, en el Martín Fierro de la Moda, entrevistó a quien quiso y eso habría generado malestar en el canal de las pelotitas: "Escuché decir a periodistas que yo decía a quién entrevistar y a quién no. Hay una grilla, es un programa que tiene un orden, la gente está citada para esas entrevistas, que son casuales; algunas son espontáneas, pero no deja de ser un programa que tiene un principio y un final. Me encantaría entrevistar a quien quiero. No puedo decir ni que sí ni que no".

Y contó con lujo de detalle toda la verdad sobre por qué no estará presente: "En esta oportunidad no los voy a poder acompañar porque soy embajadora de muchas marcas de las cuales soy imagen y tengo contratos muy grandes de exclusividad. Se mezclan con las que son competencia de las marcas a las cuales yo represento, y que además están como sponsor de la alfombra roja. No puedo representar, por más que sea un ratito, a otras marcas. Esas son sponsor del canal y yo soy respetuosa y cuidadosa".

zaira nara

Quiénes serían los conductores de la alfombra roja en los Premios Martín Fierro

Este lunes 18 de mayo se celebrará una nueva edición de los Premios Martín Fierro a la televisión abierta, una ceremonia que, como ocurre cada año, reunirá a las figuras más importantes del espectáculo argentino en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La gala promete una noche cargada de emoción, homenajes y momentos destacados, además del clásico desfile de celebridades en la esperada alfombra roja.

Justamente ese sector previo a la premiación fue el que generó revuelo en los últimos días debido a la ausencia de Zaira Nara, una de las figuras históricas de las coberturas que realizó Telefe en las últimas ediciones. La modelo y conductora se había convertido en una de las caras más identificadas con la transmisión desde la alfombra roja, especialmente tras su última participación junto a Iván de Pineda.

Sin embargo, para esta edición el canal decidió avanzar con otro equipo de conductores. Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), la cobertura estará encabezada por el menciondo Iván, Josefina “La China” Ansa, Sol Pérez y Roberto Funes Ugarte.