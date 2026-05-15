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La estrategia policial que utilizaron delincuentes para disfrazar una violenta entradera a una casa

Los delincuentes utilizaron un ariete similar al que emplean las fuerzas de seguridad para derribar la puerta de ingreso y concretaron un robo exprés que duró poco más de dos minutos.

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Los ladrones encapuchados con dos golpes de ariete abrieron el portón de la casa en Ituzaingó. (Foto: captura)

Los ladrones encapuchados con dos golpes de ariete abrieron el portón de la casa en Ituzaingó. (Foto: captura)

Una familia de Ituzaingó vivió momentos de terror luego de que una banda de delincuentes irrumpiera en su casa con un método propio de un operativo policial. Los ladrones utilizaron un ariete similar al que emplean las fuerzas de seguridad para derribar la puerta de ingreso y concretaron un robo exprés que duró poco más de dos minutos.

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El brutal asalto ocurrió durante la noche del jueves en una vivienda ubicada a pocos metros de la avenida Intendente Carlos Ratti, una de las principales arterias del distrito bonaerense. Los atacantes actuaron de forma coordinada y con un despliegue que sorprendió a las víctimas y a los vecinos.

Según relató Débora, una de las víctimas, los delincuentes llegaron con el rostro cubierto, guantes y hasta medias sobre el calzado para evitar dejar huellas. Con rápidos golpes de ariete destruyeron la doble puerta de acceso y entraron violentamente a la propiedad.

No parecían los clásicos ladrones”, aseguró la mujer en declaraciones televisivas, todavía conmocionada por el ataque. Incluso deslizó sospechas sobre un posible dato interno o vínculos con fuerzas de seguridad debido al nivel de organización del grupo.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo un cuarto integrante esperaba afuera dentro de un vehículo y lo acomodaba frente a la vivienda mientras el resto concretaba el robo.

El asalto ocurrió alrededor de las 20:20 y se extendió apenas dos minutos y medio. Mientras los delincuentes recorrían la casa, la familia intentó refugiarse en una habitación.

En medio del caos, uno de los integrantes logró subir al techo para pedir ayuda a los vecinos y activar el cerco eléctrico. Al mismo tiempo comenzaron a sonar la alarma domiciliaria y la alarma vecinal.

A pesar del estruendo y del movimiento que se generó en la cuadra, los delincuentes continuaron actuando con tranquilidad. Según contó una vecina, uno de los asaltantes incluso saludó con la mano antes de escapar, en un gesto que reflejó el nivel de impunidad con el que se movían.

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“Pedían dólares”: golpes y amenazas durante el asalto

Débora contó que al momento del robo estaba junto a su esposo y su hija en el primer piso de la vivienda. La joven fue quien primero advirtió los golpes en la puerta.

Mientras el padre intentaba escapar por el balcón y los techos para pedir auxilio, la mujer y su hija fueron reducidas por los delincuentes.

Pedían dólares todo el tiempo. Querían plata. Les ofrecí todo lo que teníamos y hasta las llaves de los autos, pero solo buscaban efectivo”, explicó.

Al comprobar que no había grandes sumas de dinero, los asaltantes comenzaron a golpearlas. “Me pegaron en la cabeza y a mi hija también”, denunció la víctima.

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El momento en que los delincuentes irrumpen en la vivienda.

El momento en que los delincuentes irrumpen en la vivienda.

Finalmente, la banda escapó con una consola de videojuegos, un celular y una billetera. La familia realizó la denuncia y ahora la Justicia investiga el caso.

Preocupación por la inseguridad en Ituzaingó

El violento episodio volvió a encender la alarma entre los vecinos de Ituzaingó, donde denuncian un aumento de robos cometidos por bandas organizadas.

Débora aseguró que la alarma vecinal “se activa casi cada dos días” por intentos de robo o hechos relacionados con el robo de vehículos, en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la zona.

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