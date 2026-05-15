A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REPENTINO

El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano

Santiago del Moro desconcertó a los fans de Gran Hermano, Generación Dorada con un anticipo sobre el futuro del juego.

15 may 2026, 17:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano.
El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano.

El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano.

La semana que viene promete ser una de las más movidas en la historia de Gran Hermano Generación Dorada. Santiago del Moro utilizó sus historias de Instagram para adelantar lo que se viene y la información generó un revuelo inmediato entre los fanáticos del programa.

El conductor confirmó que este domingo habrá gala de eliminación, y que el próximo miércoles la casa recibirá una triple incorporación: ex participantes que vuelven al juego, nuevos ingresantes y los portadores de golden tickets. "Prepárense", cerró del Moro en su historia, con la icónica imagen del ojo de Gran Hermano de fondo.

La noticia llega en un momento de alta tensión dentro de la casa. El juego cada vez más encendido. El repechaje promete revolucionar las alianzas y cambiar por completo la dinámica entre los participantes que quedan en pie.

La vuelta de ex participantes siempre genera expectativa y debate entre los seguidores del programa, que ya comenzaron a especular en redes sobre quiénes podrían ser los elegidos para regresar. Con la incorporación simultánea de caras nuevas y los golden tickets, el miércoles se perfila como una noche bisagra que podría darle un giro total al juego a pocas semanas del final.

image

¿Cuándo será la final de Gran Hermano, Generación Dorada?

Gran Hermano, Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro, inició sus transmisiones el pasado 23 de febrero de 2026.

Aunque el cronograma inicial de la producción apuntaba a cerrar el ciclo entre finales de agosto y principios de septiembre, el destino de la casa más famosa del país podría cambiar drásticamente debido a las decisiones de grilla del canal.

Actualmente, en Telefe evalúan adelantar de forma definitiva el desenlace del programa para julio. De todos modos, por el momento no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta de la final del reality.

Gran Hermano Generación Dorada

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto