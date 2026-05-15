El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el repechaje en Gran Hermano.

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¿Cuándo será la final de Gran Hermano, Generación Dorada?

Gran Hermano, Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro, inició sus transmisiones el pasado 23 de febrero de 2026.

Aunque el cronograma inicial de la producción apuntaba a cerrar el ciclo entre finales de agosto y principios de septiembre, el destino de la casa más famosa del país podría cambiar drásticamente debido a las decisiones de grilla del canal.

Actualmente, en Telefe evalúan adelantar de forma definitiva el desenlace del programa para julio. De todos modos, por el momento no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta de la final del reality.