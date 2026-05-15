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Alpine sacude la Fórmula 1: la incorporación clave que potenciará a Franco Colapinto

La escudería francesa oficializó la llegada de un histórico ingeniero inglés como nuevo subdirector técnico con el objetivo de dar un salto de calidad aerodinámico para meter al piloto argentino de forma constante en la zona de puntos.

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Alpine sacude la Fórmula 1: la incorporación clave que potenciará a Franco Colapinto

El mercado de pases de la Fórmula 1 no solo se mueve entre los pilotos que se suben a los monoplazas, sino también en las oficinas y talleres donde se diseñan las estrategias de ingeniería. En las últimas horas, Alpine anunció este viernes la incorporación de Jason Somerville como nuevo subdirector técnico, una decisión que apunta directamente a “fortalecer su grupo de liderazgo técnico” y potenciar el desarrollo del auto en medio de la competitiva agenda de la temporada 2026.

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Este movimiento forma parte de una profunda reestructuración técnica dentro de la escudería francesa para volver a ganar competitividad en la categoría, la cual se encuentra regida por un exigente reglamento que impuso la FIA. Con la llegada del experimentado ingeniero, el equipo buscará “el objetivo de acercarse nuevamente a los principales equipos de la parrilla para recuperar protagonismo en la máxima categoría del automovilismo”.

Quién es Jason Somerville y cuál es su trayectoria en la Fórmula 1

El nuevo integrante de la escudería francesa es un ingeniero inglés de 57 años especializado en aerodinámica con una extensa y respetada trayectoria en el Gran Circo. Inició su carrera en 1999 en Williams y luego pasó por Toyota Racing, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector de aerodinámica.

Para Alpine, el rostro de Somerville es conocido, ya que trabajó en la escudería entre 2010 y 2011 antes de volver a Williams para liderar el área aerodinámica. Más adelante, formó parte de Formula One Management, colaborando en el desarrollo del reglamento técnico de 2022, y posteriormente se incorporó a la FIA como jefe de aerodinámica. Su regreso a Enstone se hizo oficial este 15 de mayo y reportará directamente al director técnico ejecutivo, David Sanchez.

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Cómo afectará este cambio el rendimiento de Franco Colapinto

La llegada de Somerville tiene un impacto directo en las aspiraciones de los pilotos del equipo. La reincorporación del especialista tiene como meta principal darle mejores herramientas a Franco Colapinto, quien aspira en esta temporada a consolidarse en la zona de puntuación de los Grandes Premios de la máxima categoría.

Al respecto, David Sanchez se mostró entusiasmado por la llegada del británico: “Su incorporación nos permitirá seguir dando pasos adelante en esta intensa carrera de desarrollo dentro de la Fórmula 1”. Por su parte, el propio Somerville declaró estar muy motivado por volver a la fábrica tras unos años alejado del entorno puramente competitivo de un equipo: “Tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”.

Con las cartas sobre la mesa y los objetivos claros, Alpine mueve sus piezas de ingeniería en el momento justo del año. El desarrollo aerodinámico será la clave para que el monoplaza de Franco Colapinto pegue el salto de calidad esperado y pueda pelear mano a mano con las escuderías de punta en la parrilla mundial.

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