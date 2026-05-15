Alpine sacude la Fórmula 1: la incorporación clave que potenciará a Franco Colapinto

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Cómo afectará este cambio el rendimiento de Franco Colapinto

La llegada de Somerville tiene un impacto directo en las aspiraciones de los pilotos del equipo. La reincorporación del especialista tiene como meta principal darle mejores herramientas a Franco Colapinto, quien aspira en esta temporada a consolidarse en la zona de puntuación de los Grandes Premios de la máxima categoría.

Al respecto, David Sanchez se mostró entusiasmado por la llegada del británico: “Su incorporación nos permitirá seguir dando pasos adelante en esta intensa carrera de desarrollo dentro de la Fórmula 1”. Por su parte, el propio Somerville declaró estar muy motivado por volver a la fábrica tras unos años alejado del entorno puramente competitivo de un equipo: “Tengo muchas ganas de volver a luchar por milésimas y competir por puntos y, ojalá, títulos”.

Con las cartas sobre la mesa y los objetivos claros, Alpine mueve sus piezas de ingeniería en el momento justo del año. El desarrollo aerodinámico será la clave para que el monoplaza de Franco Colapinto pegue el salto de calidad esperado y pueda pelear mano a mano con las escuderías de punta en la parrilla mundial.