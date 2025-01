Fallido homenaje en Gran Hermano: cantaron "We Are the World" y el video es furor en redes

"We Are the World" se convirtió en tendencia gracias a un insólito momento vivido en la última edición de Gran Hermano, el reality de Telefe. En un intento de homenajear el 40° aniversario del icónico tema de "USA for Africa", los participantes se unieron en una versión tan desafinada como improvisada, provocando más vergüenza que emoción entre los televidentes. Este hecho no tardó en viralizarse, generando burlas y comparaciones en redes sociales.