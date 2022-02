Farruko se retira del reggeaton y se dedicará a la música cristiana

Otro momento destacable fue cuando pidió perdón por las canciones escritas y sus actitudes: "sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón".Esta noche no fue la mejor para el público y mientras algunos apoyaban su decisión, otros abandonaban el lugar cuando comenzaron a oír el mensaje espiritual que relataba el cantante.

Embed ¿Llegó su momento? @farruko se presentó en concierto en Miami y predicó durante el show. Según varias personas presentes, #Farruko pidió perdón por la letra de #Pepas y sonó el tema, pero no lo cantó.



Hay múltiples reacciones en las redes. ¿Qué opinas? #ElMolu pic.twitter.com/uu1HgV5e35 — El Molu (@Moluskein) February 12, 2022

"Iba a vacilar en un concierto de reggaertón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko", mencionó un seguidor criticando el evento.

El cantante también informó que pueden reclamar el dinero de los boletos las personas no interesadas en su nueva versión. Esto también ha generado polémica.

"No crean que Farruko se convirtió y es el más religioso, no, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué", cerró Carlos Efrén Farruko.