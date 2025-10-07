En vivo Radio La Red
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras recibir USD 200.000 de "Fred" Machado

El fiscal federal Fernando Domínguez acusó al diputado libertario tras la denuncia de Juan Grabois. El economista justificó que ese pago fue realizado por la asesoría a una mina en Guatemala.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por Juan Grabois. La investigación apunta al pago de al menos USD 200.000 que el diputado habría recibido en 2020 de parte del empresario Federico “Fred” Machado, hoy requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico y delitos financieros.

Leé también El Gobierno midió el impacto del escándalo Espert y apuesta a la alianza con el PRO para evitar una debacle
Las encuestas que mira el gobierno después del escándalo y la renuncia de Espert y el nuevo rol del PRO con Diego Santilli en la campaña.

La denuncia de Grabois sostiene que Espert obtuvo fondos de “una banda criminal ligada al narcotráfico que está siendo juzgada en el Distrito Judicial Este de Texas, EE.UU.”. El fiscal pidió al juez Lino Mirabelli las primeras medidas de prueba para rastrear el origen y destino del dinero transferido al legislador libertario.

El caso se conoció el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Machado a Estados Unidos, al ratificar el fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén. El empresario enfrenta cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para tráfico de cocaína, conspiración para lavado de activos y fraude electrónico.

jose-luis-espert-fred-machado-avion
Espert junto a Nazareno Etchepare, ex jefe de campaña, con el avión de Fred Machado, quien rompió el silencio.

El vínculo entre Espert y Machado

En declaraciones a Radio Rivadavia, Machado admitió haber financiado a Espert: “Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes. Nadie del Gobierno me contactó por esto”, afirmó.

El empresario explicó que el acuerdo se presentó como una “asesoría económica” de más de USD 200.000, pactada en cuotas y firmada por contrato a través de la empresa Minas del Pueblo (Guatemala).

Me contó que no podía trabajar hasta terminar la campaña, que debía armar un equipo. Yo había pagado una consultoría en Londres por USD 150.000 por una sola reunión, así que no me pareció excesivo”, relató Machado.

La causa ahora busca determinar si esos pagos constituyeron lavado de activos o si corresponden a un contrato legítimo de consultoría. La imputación mantiene bajo tensión el escenario político, mientras Machado enfrenta un inminente juicio en Texas.

65XK3AFUJBFKHIVMQ7OY7OS2RM
El momento de la detención de Federico

El momento de la detención de Federico "Fred" Machado, en manos de la PSA.

La Corte Suprema habilitó hoy la extradición de “Fred” Machado a EEUU

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó hoy la extradición de “Fred” Machado a los Estados Unidos. Falta la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, para que el presunto narcotraficante sea llevado por la fuerza pública a los tribunales de Texas.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

El propio Machado reconoció, minutos antes de que la Corte habilite su extradición, en una entrevista con Radio Rivadavia, que financió la campaña presidencial de Espert, algo que el diputado y su partido no habían declarado, como lo obliga la ley.

¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, contó Machado que le dijo Espert en 2019. Según su propia estimación, “entre comidas, hoteles, aviones, habrán sido 100 o 150 mil dólares" los que aportó a la campaña.

