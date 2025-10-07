La China Suárez dejó a sus hijos en Turquía para irse con Mauro Icardi y estalló otro escándalo con Benjamín Vicuña

La información fue reservada del viaje de los chicos a Turquía fue reservada por ambas partes y la periodista contó el motivo: "Esto no circuló por suerte para ellos que venían buscando que no les tomen fotografías a los chicos en el Aeropuerto".

En tanto, la panelista precisó que los dos chicos estarían bajo el cuidado de la empleada de la actriz en los días que esté ella en Madrid con Icardi, con quien también habrían partido desde la Argentina rumbo a Turquía.

"Lo que interpreto es que si ella está en Madrid con Icardi han quedado al cuidado de la empleada. Me dicen que en este caso no habría viajado la mamá de Eugenia, sino que los niños viajaron solo con la empleada", concluyó Paula Varela.

El duro comunicado de la agencia que representa a la China Suárez ante una inesperada polémica

Luciana Martínez, ex participante del reality Gran Hermano, reveló de manera casual que en un curso de la academia de la Agencia Multitalent se usaba la figura de la China Suárez como ejemplo de lo que no debía hacerse en el trato con la prensa.

Al verse envuelta en una inesperada polémica, desde la representación artística de la actriz se emitió un comunicado desmintiendo las declaraciones de la ex Gran Hermano y advirtiendo el posible inicio de acciones legales en caso de no cesar con los "agravios".

“La Academia Multitalent repudia las declaraciones agravantes y falsas realizadas en las últimas horas con respecto a los supuestos dichos en nuestras clases. La información brindada por una alumna ha sido totalmente tergiversada, y ya fue aclarada y desmentida en sus redes personales”, expresaron desde la empresa.

“La Academia no realiza juicios personales sobre figuras públicas, alumnos o exalumnos, y reafirma su compromiso con la formación artística, el respeto y la ética profesional. Se solicita el cese de los agravios, reservándose la institución el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”, señaló el comunicado.