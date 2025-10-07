CONFIRMADO: anunciaron otro FERIADO para OCTUBRE y hay nuevo FINDE XXL

En tanto, el viernes 10 será feriado nacional por el traslado del 12 de octubre, feriado que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta forma, el fin de semana largo comenzará el jueves 9 y se extenderá hasta el domingo 12, configurando uno de los períodos de descanso más esperados del calendario 2025.

Servicios y atención durante el asueto

Durante el feriado local del jueves 9, los servicios de seguridad, limpieza y recolección de residuos funcionarán con normalidad. En cuanto al sistema de salud, se garantizó el funcionamiento habitual de las guardias de 24 horas en el Hospital Municipal “Dr. Horacio Dupuy” de Garín, las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) de Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar, y el Polo Sanitario “Dr. Horacio Canesi” de Matheu.

También estarán abiertas las guardias en los Centros de Atención Primaria (CAPS) Juan Carlos Selles (Garín), Dra. Marta Velazco (Loma Verde) y Juana Azurduy (Belén de Escobar), garantizando cobertura médica para toda la población.

image Fiesta Nacional de la Flor en Escobar.

Acceso gratuito a la Fiesta Nacional de la Flor

Como parte de los festejos por el aniversario del distrito, el municipio informó que el jueves 9 de octubre los vecinos de Escobar podrán ingresar gratis a la Fiesta Nacional de la Flor. Para hacerlo, deberán presentar su DNI con domicilio en el partido en la entrada del Predio Floral.

El beneficio busca promover la participación de la comunidad local en la tradicional muestra, uno de los eventos más emblemáticos de la región norte bonaerense.

Con la incorporación de estos dos días no laborables, el segundo fin de semana largo de octubre 2025 quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de octubre: asueto local por el Día del Partido de Escobar.

Viernes 10 de octubre: feriado nacional por traslado del 12 de octubre.

Sábado 11 y domingo 12 de octubre: descanso habitual.

En total, cuatro días consecutivos sin actividad para gran parte de la administración pública, el sistema educativo y sectores comerciales del distrito.

Calendario de feriados nacionales restantes en 2025

Tras los cambios, las fechas clave para planificar escapadas o descansos son:

10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del domingo 12 al viernes 10).

21 al 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

6 al 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.

Además, se mantienen los feriados religiosos no laborables para comunidades específicas y otras fechas conmemorativas provinciales o municipales.