Previsional
Feriado
octubre
Previsional

CONFIRMADO: anunciaron otro FERIADO para OCTUBRE y hay nuevo FINDE XXL

Al viernes 10 de octubre se le sumará un nuevo día no laborable en un reconocido partido generando un nuevo fin de semana largo XXL que promete convertirse en una oportunidad ideal para escapadas turísticas y descanso familiar.

El mes de octubre sumará otro fin de semana XXL luego de que se confirmara oficialmente el traslado del Día del Partido de Escobar al jueves 9, que se unirá al feriado nacional del viernes 10 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y con ello los escobarenses, disfrutarán de un merecido descanso.

Con esta combinación, muchos vecinos del distrito y de la región podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre inclusive.

Doble feriado confirmado: jueves 9 y viernes 10 de octubre

Según informó el municipio, el 8 de octubre, fecha tradicional del aniversario del distrito, se trasladará al jueves 9, jornada en la que habrá asueto administrativo local.

Ese día no habrá clases en escuelas estatales ni privadas, no abrirán los bancos ni las dependencias municipales, y solo permanecerán activos los servicios esenciales.

En tanto, el viernes 10 será feriado nacional por el traslado del 12 de octubre, feriado que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta forma, el fin de semana largo comenzará el jueves 9 y se extenderá hasta el domingo 12, configurando uno de los períodos de descanso más esperados del calendario 2025.

Servicios y atención durante el asueto

Durante el feriado local del jueves 9, los servicios de seguridad, limpieza y recolección de residuos funcionarán con normalidad. En cuanto al sistema de salud, se garantizó el funcionamiento habitual de las guardias de 24 horas en el Hospital Municipal “Dr. Horacio Dupuy” de Garín, las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) de Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar, y el Polo Sanitario “Dr. Horacio Canesi” de Matheu.

También estarán abiertas las guardias en los Centros de Atención Primaria (CAPS) Juan Carlos Selles (Garín), Dra. Marta Velazco (Loma Verde) y Juana Azurduy (Belén de Escobar), garantizando cobertura médica para toda la población.

image
Fiesta Nacional de la Flor en Escobar.

Fiesta Nacional de la Flor en Escobar.

Acceso gratuito a la Fiesta Nacional de la Flor

Como parte de los festejos por el aniversario del distrito, el municipio informó que el jueves 9 de octubre los vecinos de Escobar podrán ingresar gratis a la Fiesta Nacional de la Flor. Para hacerlo, deberán presentar su DNI con domicilio en el partido en la entrada del Predio Floral.

El beneficio busca promover la participación de la comunidad local en la tradicional muestra, uno de los eventos más emblemáticos de la región norte bonaerense.

Con la incorporación de estos dos días no laborables, el segundo fin de semana largo de octubre 2025 quedará conformado de la siguiente manera:

  • Jueves 9 de octubre: asueto local por el Día del Partido de Escobar.

  • Viernes 10 de octubre: feriado nacional por traslado del 12 de octubre.

  • Sábado 11 y domingo 12 de octubre: descanso habitual.

En total, cuatro días consecutivos sin actividad para gran parte de la administración pública, el sistema educativo y sectores comerciales del distrito.

Calendario de feriados nacionales restantes en 2025

Tras los cambios, las fechas clave para planificar escapadas o descansos son:

  • 10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del domingo 12 al viernes 10).

  • 21 al 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

  • 6 al 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.

Además, se mantienen los feriados religiosos no laborables para comunidades específicas y otras fechas conmemorativas provinciales o municipales.

