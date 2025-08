La drástica decisión que las hijas de Mauro Icardi habrían tomado y rompería todo vínculo entre ellos

Mauro Icardi y China Suárez

"La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi, y podemos informar que por estas horas esa relación quedó cortada", aseguró la periodista desde su sitio web. Al tiempo que agregó: "Primero fue la hija menor (Isabella) la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor (Francesca), quien no acepta tener más comunicación con el futbolista".

Asimismo, reveló que Francesca habría llegado a expresar que no querría llevar más el apellido "Icardi", e hizo saber el enorme sufrimiento que vive por estos días ante la llegada de Eugenia China Suárez junto a sus tres hijos a la casa de Icardi en Turquía, que no es otra que la misma casa en la que vivieron ellas hasta el año pasado.

Asimismo, la periodista agregó que Francesca "no le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años". Así como también que habrían sido las nenas quienes, por decisión propia, habrían decidido bloquear a su padre en el contacto al que sólo tenían acceso ellas y la Licenciada Mattera, del Ministerio Público Tutelar.

En tanto, ante esta situación Ubfal aseguró que Wanda habría decidido regresar de Europa antes de lo previsto para estar con sus hijas. “No quiero hablar más con papá. No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así", habría argumentado triste Francesa Icardi sobre su padre.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El vengativo plan de Mauro Icardi contra Wanda Nara que detonaría un nuevo escándalo

En medio del conflicto judicial y mediático que enfrenta con Wanda Nara desde el año pasado, Mauro Icardi estaría llevando adelante una jugada que podría incrementar aún más la tensión entre ambos. La expareja atraviesa un proceso de divorcio en Italia, que incluye disputas por cuestiones patrimoniales, la custodia de sus hijas Francesca e Isabella, y varios desacuerdos económicos.

Según contó Pepe Ochoa en el ciclo SQP (América TV), el futbolista habría tomado una polémica decisión que fue interpretada como un intento de incomodar o presionar a Wanda en plena batalla legal.

“Dos fundaciones recibieron un mensaje de Mauro Icardi, en el que decía que quería donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones, con la excusa de: ‘Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas; no sobra el espacio’. También incluiría parte de las carteras de Wanda que están en Argentina”, reveló el conductor interino del programa.

Mientras tanto, Icardi permanece en Turquía acompañado por su actual pareja. Ante las especulaciones, Ochoa aclaró que la China Suárez no estaría involucrada en esta determinación: “Tengo entendido que la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”.