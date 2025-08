Por qué la China Suárez no tiene pensado volver a la Argentina y cuáles son sus planes con Icardi en Turquía

Embed

En ese sentido, apoyando la data que contó Iavícoli, Pía Shaw se refirió a este tema en A la Barbarossa (Telefe) y explicó por qué la China Suárez no tiene pensado volver a vivir en la Argentina y cuáles son sus planes con el futbolista del Galatasaray.

“Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer. La idea es quedarse con su pareja, formar una familia y apostar por la relación”, dijo la panelista sobre la nueva vida en el exterior que tiene en mente la actriz con el ex de Wanda Nara.

"Nicolás (Cabré) habría aceptado esta posibilidad porque Rufina volvería cada tanto en la Argentina. Contó Guido Záffora que Rufina se habría despedido de los amigos en el cumpleaños y pensaron que era por las vacaciones de invierno", añadió.

“La idea es quedarse con su pareja, realmente formar una familia, apostar a esta relación. Por eso tendrían pensado mudarse a una nueva casa como contaba Karina”, finalizó Shaw.

Benjamín Vicuña aclaró si hay acuerdo con la China Suárez por sus hijos y la decisión de Nicolás Cabré con Rufina

El actor Benjamín Vicuña se refirió a la situación con la China Suárez por sus hijos Magnolia y Amancio tras la polémica que estalló entre los dos luego del escandaloso posteo de la actriz contra él.

En ese sentido, también habló también de Nicolás Cabré y Rufina, quien finalmente se quedará en Turquía con la madre y Mauro Icardi.

"Con Benicio, Beltrán, Bauti.. Y bueno, Magnolia y Amancio que están en Turquía que vuelven ahora cuando terminen las vacaciones", dijo el chileno en charla con Desayuno Americano.

"Llegaron a un acuerdo en esto de la crianza compartida con Eugenia", le marcó el notero. A lo que el actor aclaró que aún no hay un pacto definitivo con la China por sus hijos: "No da para más seguir hablando del tema. No hay un arreglo, estamos buscando la manera para que puedan estar con su mamá, conmigo, ir al colegio, encontrarle la vuelta".

Consultado sobre si charla con sus dos hijos sobre lo que conversa con la madre y las diferencias que surgen, Benjamín Vicuña aclaró: "Son muy chiquitos. Es un tema delicado pero en que en su momento vamos a saber hablar de eso".

El cronista ahí le dijo: "Hay diferencias de edades, Rufina es un poco más grande", sobre el diálogo que tienen del tema Nicolás Cabré y la hija Rufina. Y el chileno se plantó: "No me hagas hablar de Rufina, la amo, es una niña hermosa y tiene un vínculo súper lindo con Nico. Cada uno educa y hace lo que puede".