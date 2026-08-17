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Guillermo Vilas cumple 74 años: la emotiva foto que publicó su hija mayor desde un lugar lleno de recuerdos

Andanín celebró el cumpleaños de la leyenda del tenis argentino con una imagen que emocionó a todos. Los detalles del mensaje y el hermetismo familiar.

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Guillermo Vilas cumple 74 años: la emotiva foto que publicó su hija mayor desde un lugar lleno de recuerdos

Este 17 de agosto es una jornada especial para el deporte argentino: Guillermo Vilas cumple 74 años. En ese marco, su hija mayor, Andanín, realizó una publicación en sus redes sociales para homenajear a la leyenda del tenis nacional con una foto tomada años atrás en la puerta del Monte-Carlo Country Club, un escenario emblemático donde el marplatense conquistó los torneos de 1976 y 1982.

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“Muy feliz cumpleaños papá!”, escribió la joven para acompañar la imagen. La publicación se da en medio del habitual silencio que mantiene su entorno más cercano respecto a la enfermedad que atraviesa el ganador de 62 títulos e ícono de la popularización del tenis en el país.

Dónde vive Guillermo Vilas y cuál es el estado de su aparición pública

Considerado uno de los deportistas más trascendentes de la historia argentina, Vilas reside desde hace mucho tiempo en Montecarlo. El extenista no aparece públicamente desde hace años y afronta problemas de salud sobre los cuales su familia nunca emitió un comunicado médico oficial. En su brillante carrera profesional, conquistó cuatro torneos de Grand Slam: Roland Garros 1977, el US Open 1977 y el Abierto de Australia en dos oportunidades (1978 y 1979).

¿Cuáles fueron las últimas fotos conocidas de Guillermo Vilas?

La publicación de Andanín se suma a un gesto de la esposa del extenista, la tailandesa Phiangphathu Khumueang (con quien tuvo cuatro hijos: Andanín, Lalindao, Intila y Guillermo Jr.):

En enero de 2025, su esposa compartió una foto del extenista sentado, luciendo una remera de una de sus academias y acompañada por el mensaje “My handsome” (“Mi guapo”). Anteriormente, en noviembre de 2024, había publicado una imagen de su hijo menor, Guillermo, al ingresar al country club de Montecarlo, mientras que en enero de ese mismo año Vilas había figurado en una postal junto a su hija Landinlao por el día de su cumpleaños. Por último, a mediados de 2023, se lo vio en un parque sosteniendo una maceta con flores, un momento en el que también se reactivó su cuenta oficial (@vilasguillermook) para recordar portadas históricas de medios internacionales como El Gráfico, World Tennis y Tennis Magazine.

Qué dijo la familia de Vilas sobre las versiones alrededor de su salud

Andanín, nacida en París y criada en Argentina, ya había roto el silencio en julio de 2023 durante una entrevista periodística para referirse a los rumores. La joven, que de chica se entrenaba junto a su padre en las canchas de River Plate, fue contundente sobre los comentarios externos: “Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”.

A su vez, enfatizó la prioridad que sostiene el círculo íntimo del campeón: “Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”. En esa misma oportunidad, remarcó que la principal preocupación es “la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal”.

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