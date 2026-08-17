Guillermo Vilas cumple 74 años: la emotiva foto que publicó su hija mayor desde un lugar lleno de recuerdos

En enero de 2025, su esposa compartió una foto del extenista sentado, luciendo una remera de una de sus academias y acompañada por el mensaje “My handsome” (“Mi guapo”). Anteriormente, en noviembre de 2024, había publicado una imagen de su hijo menor, Guillermo, al ingresar al country club de Montecarlo, mientras que en enero de ese mismo año Vilas había figurado en una postal junto a su hija Landinlao por el día de su cumpleaños. Por último, a mediados de 2023, se lo vio en un parque sosteniendo una maceta con flores, un momento en el que también se reactivó su cuenta oficial (@vilasguillermook) para recordar portadas históricas de medios internacionales como El Gráfico, World Tennis y Tennis Magazine.

Qué dijo la familia de Vilas sobre las versiones alrededor de su salud

Andanín, nacida en París y criada en Argentina, ya había roto el silencio en julio de 2023 durante una entrevista periodística para referirse a los rumores. La joven, que de chica se entrenaba junto a su padre en las canchas de River Plate, fue contundente sobre los comentarios externos: “Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia”.

A su vez, enfatizó la prioridad que sostiene el círculo íntimo del campeón: “Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”. En esa misma oportunidad, remarcó que la principal preocupación es “la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal”.