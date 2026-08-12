Fue productora, se puso de novia con Andy Kusnetzoff y se alejó de los medios: se supo a qué se dedica hoy Florencia Suárez

Hoy, Florencia eligió otro universo. Es escritora de literatura infantil y creó “El Libro de Cuentos en Pijamas”, un proyecto que reúne historias pensadas para los más chicos y que también refleja su faceta creativa.

Además de su trabajo como autora, continúa vinculada a la producción y utiliza sus redes sociales para mostrar parte del proceso detrás de sus cuentos y productos. Su propuesta gira alrededor de la imaginación, los personajes infantiles y la creación de un universo propio para compartir con las familias.

En los últimos tiempos, Florencia también mostró su espacio de trabajo, un lugar que tiene mucho que ver con la estética de su proyecto. Entre libros, ilustraciones, dibujos hechos a mano y materiales naturales, construyó un rincón destinado a escribir, preparar pedidos y darle forma a sus historias.

Pero detrás de ese emprendimiento también está su vida familiar. Florencia y Andy son padres de Helena, de 10 años, y León, de 6, y mantienen una vida cotidiana que ambos suelen preservar de la exposición excesiva.

El cambio profesional de Florencia también marcó una diferencia respecto de aquella época en la que trabajaba cerca de Andy y formaba parte del mundo de los medios. De productora vinculada a la radio pasó a construir una identidad propia como escritora y creadora de contenidos infantiles.

Su proyecto nació desde una mirada íntimamente ligada a la maternidad y al mundo de los chicos, pero con el tiempo se transformó en una propuesta profesional. Los cuentos, las ilustraciones y el cuidado en cada detalle forman parte de una marca que lleva su sello personal.

Así, mientras Andy Kusnetzoff continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina, Florencia Suárez eligió desarrollar su propio camino lejos de las cámaras, entre libros, cuentos y proyectos pensados para chicos.

Y aunque su historia de amor comenzó detrás de escena, en una radio y con una atracción que ninguno de los dos esperaba, hoy la vida de Florencia pasa por otro lugar: la escritura, la producción y el universo de los cuentos infantiles, mientras sostiene junto a Andy una familia de dos hijos.