La película "Harry Potter y la piedra filosofal" vuelve a los cines después de 25 años

La primera película llevó al cine el universo creado por J. K. Rowling y presentó a millones de espectadores a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Ahora, un cuarto de siglo después, los espectadores tendrán la posibilidad de regresar al comienzo de aquella historia en una pantalla de cine.

El reestreno comenzará el jueves 27 de agosto y estará disponible durante una semana. La propuesta estará especialmente orientada a quienes vivieron el estreno original, pero también a las nuevas generaciones que conocieron la historia a través de las plataformas digitales o de las distintas emisiones de la película. La diferencia estará en la experiencia de volver a verla en una sala.

Uno de los principales atractivos del reestreno será la presentación de la película restaurada en 4K. Después de cada función se proyectará un contenido especial de 12 minutos. Allí aparecerán entrevistas e imágenes de archivo.

(Foto: Gentileza Prensa)

Cuándo comenzará la preventa para ver la película

Quienes quieran asegurarse un lugar podrán acceder a la preventa desde el jueves 13 de agosto.

La anticipación será especialmente relevante para los seguidores de la franquicia que quieran aprovechar el período limitado de exhibición. Según la información proporcionada para el reestreno, la película permanecerá en cartelera durante una semana.

El regreso tendrá, además, un atractivo adicional para los coleccionistas y fanáticos de la saga: no solamente se recuperará la película original, sino que cada función contará con el contenido adicional de 12 minutos.

La combinación entre la restauración en 4K y el material de archivo será uno de los elementos centrales de la celebración.

Tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal