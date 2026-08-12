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25 AÑOS DE MAGIA

La película "Harry Potter y la piedra filosofal" vuelve a los cines después de 25 años

"Harry Potter y la piedra filosofal", la película que dio inicio a una de las sagas más queridas de todos los tiempos, regresá a los cines celebrando su 25 aniversario.

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La película Harry Potter y la piedra filosofal vuelve a los cines después de 25 años. (Foto: Gentileza Prensa)

La película "Harry Potter y la piedra filosofal" vuelve a los cines después de 25 años. (Foto: Gentileza Prensa)

Harry Potter y la piedra filosofal volverá a los cines para celebrar un aniversario muy especial. La película que inició una de las franquicias cinematográficas más queridas de todos los tiempos regresará a la pantalla grande el jueves 27 de agosto, cuando se cumplan 25 años de su estreno.

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El reestreno tendrá una propuesta especial para quienes quieran volver a vivir la historia en una sala de cine. Durante una semana, el público podrá disfrutar de la película restaurada en 4K, una mejora que permitirá recuperar buena parte del impacto visual de la primera aventura cinematográfica del joven mago.

Pero habrá algo más. Al finalizar cada función se proyectará un contenido especial de 12 minutos, compuesto por material de archivo que incluirá entrevistas e imágenes del detrás de escena de la producción.

(Foto: Gentileza Prensa)

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Harry Potter y la piedra filosofal llegará a los cines 25 años después

El regreso de Harry Potter y la piedra filosofal estará directamente relacionado con el aniversario de la película. El título llegará nuevamente a las salas cuando se cumplan 25 años desde su estreno original.

La primera película llevó al cine el universo creado por J. K. Rowling y presentó a millones de espectadores a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Ahora, un cuarto de siglo después, los espectadores tendrán la posibilidad de regresar al comienzo de aquella historia en una pantalla de cine.

El reestreno comenzará el jueves 27 de agosto y estará disponible durante una semana. La propuesta estará especialmente orientada a quienes vivieron el estreno original, pero también a las nuevas generaciones que conocieron la historia a través de las plataformas digitales o de las distintas emisiones de la película. La diferencia estará en la experiencia de volver a verla en una sala.

Uno de los principales atractivos del reestreno será la presentación de la película restaurada en 4K. Después de cada función se proyectará un contenido especial de 12 minutos. Allí aparecerán entrevistas e imágenes de archivo.

(Foto: Gentileza Prensa)

(Foto: Gentileza Prensa)

Cuándo comenzará la preventa para ver la película

Quienes quieran asegurarse un lugar podrán acceder a la preventa desde el jueves 13 de agosto.

La anticipación será especialmente relevante para los seguidores de la franquicia que quieran aprovechar el período limitado de exhibición. Según la información proporcionada para el reestreno, la película permanecerá en cartelera durante una semana.

El regreso tendrá, además, un atractivo adicional para los coleccionistas y fanáticos de la saga: no solamente se recuperará la película original, sino que cada función contará con el contenido adicional de 12 minutos.

La combinación entre la restauración en 4K y el material de archivo será uno de los elementos centrales de la celebración.

Tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal

En pocas palabras

  • Harry Potter y la piedra filosofal: La película celebra su 25 aniversario regresando a los cines.
  • Reestreno especial: Se proyectará restaurada en 4K con 12 minutos de material adicional.
  • Preventa: Las entradas estarán disponibles para su compra a partir del jueves 13 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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