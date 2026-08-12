En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
gobernadores
Casa Rosada

Santilli se reúne con los gobernadores del Norte Grande: tarifas, rutas y leyes en la agenda

La cumbre fue convocada para coordinar acciones frente al fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, también se mezclan reclamos de las provincias y un intento de acercamiento del Ejecutivo en busca de consensos para las leyes que pidió Milei.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Los gobernadores de las 10 provincias del norte grande

Los gobernadores de las 10 provincias del "norte grande", en Posadas con Diego Santilli (Foto: Presidencia).

Los gobernadores de las 10 provincias del "norte grande" se reúnen este miércoles en Posadas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una cumbre que fue convocada para coordinar acciones frente al fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, en el evento se mezclan reclamos de las provincias a la Nación y un intento de contención de la Casa Rosada a los aliados, en busca de consensos para las leyes económicas que pidió el presidente Javier Milei.

Leé también Santilli avanza en la negociación con los gobernadores: asistencia financiera a cambio de apoyo en el Congreso
Santilli avanza en la negociación con los gobernadores: asistencia financiera a cambio de apoyo en el Congreso.

La cita, con la presencia del Jefe de Gabinete, busca medir el pulso de un bloque de gobernadores dialoguistas que, días atrás, le puso límites al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con sus senadores votando en contra de los capítulos de extranjerización de tierras y manejo del fuego.

En la sesión del pasado jueves, los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) se manifestaron en contra del texto oficial y sacudieron el tablero, en una jugada que fue clave para que la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, acordara retirar esa parte del articulado para mantener en pie la sesión.

También se distanció la senadora salteña Flavia Royón -alineada al gobernador Gustavo Sáenz-, quien reconsideró su posición y optó por la negativa.

Ahora, el Gobierno busca recomponer la relación con esos gobernadores y relanzar las negociaciones para aprobar en las próximas semanas, entre otros, el proyecto de ley para cambiar el régimen de subsidios para Zonas Frías. Los gobernadores, a su vez, reclaman la inclusión de un proyecto para Zonas Cálidas que beneficie a las provincias del norte.

Desde la Casa Rosada pedirán a cambio que apoyen con sus senadores los proyectos enviados al Congreso sobre el Súper Rigi, Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El encuentro comenzó a las 10 y se extendía pasado el mediodía, con la presencia de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; del Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Los dos ausentes fueron los dos gobernadores peronistas más críticos de Milei: Ricardo Quintela, de La Rioja, que mandó a sus funcionarios, y Gildo Insfrán, de Formosa.

Entre los temas a debatir en el orden del día de la reunión, el eje central era "el fenómeno de “El Niño” y su impacto en la región; en segundo lugar, "la Estrategia Federal Energética: nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas"; el tercer punto era definir la "marca institucional Norte Grande", según informaron fuentes oficiales a A24.com.

Los reclamos de los gobernadores al Gobierno

El reclamo más fuerte de los gobernadores gira en torno a la tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte, en paralelo al proyecto de Zonas Cálidas, que busca replicar el esquema de la ley de Zonas Frías.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó que presentarán un proyecto para establecer una quita en el costo de distribución de la electricidad.

En simultáneo, exigirán la inclusión de las empresas distribuidoras y transportistas provinciales dentro del esquema de regularización de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

En materia de infraestructura vial, los gobernadores reclaman la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales, que dicen estar inmovilizados en cuentas financieras pese al aumento de la recaudación por decretos nacionales.

Pese a que algunos mandatarios han mostrado disposición al traspaso de tramos de rutas nacionales para sus provincias para su mantenimiento, otros lo rechazan y reclaman que se mantenga la obligación exclusiva de Estado nacional.

El reclamo se da en medio de la polémica sobre las denuncias recientes vinculadas al supuesto desvío de 4 billones de pesos recaudados en impuestos nacionales para el mantenimiento de rutas nacionales.

El encuentro se produce una semana después de otra cumbre con gobernadores del norte que encabezaron Santilli junto con Karina Milei, mientras el Gobierno posterga la definición de eventuales alianzas electorales en las provincias de cara al armado político de LLA rumbo a 2027.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Cumbre de Gobernadores: Diego Santilli se reunió con 10 mandatarios del Norte Grande en Misiones.
  • Temas Clave: Se abordaron medidas ante El Niño, proyectos de ley económicos y reclamos de las provincias.
  • Agenda Parlamentaria: Se buscó consenso para leyes económicas y se debatieron temas como Zonas Frías y reforma del Banco Central.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli gobernadores Casa Rosada
Notas relacionadas
Operaron de urgencia al gobernador Osvaldo Jaldo
Milei espera que los gobernadores apoyen las reformas económicas antes de avanzar en alianzas para 2027
Karina Milei convocó a cumbre de emergencia climática con gobernadores en Chaco por el fenómeno El Niño

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar