Santilli se reúne con los gobernadores del Norte Grande: tarifas, rutas y leyes en la agenda

Ahora, el Gobierno busca recomponer la relación con esos gobernadores y relanzar las negociaciones para aprobar en las próximas semanas, entre otros, el proyecto de ley para cambiar el régimen de subsidios para Zonas Frías. Los gobernadores, a su vez, reclaman la inclusión de un proyecto para Zonas Cálidas que beneficie a las provincias del norte.

Desde la Casa Rosada pedirán a cambio que apoyen con sus senadores los proyectos enviados al Congreso sobre el Súper Rigi, Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El encuentro comenzó a las 10 y se extendía pasado el mediodía, con la presencia de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; del Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Los dos ausentes fueron los dos gobernadores peronistas más críticos de Milei: Ricardo Quintela, de La Rioja, que mandó a sus funcionarios, y Gildo Insfrán, de Formosa.

Entre los temas a debatir en el orden del día de la reunión, el eje central era "el fenómeno de “El Niño” y su impacto en la región; en segundo lugar, "la Estrategia Federal Energética: nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas"; el tercer punto era definir la "marca institucional Norte Grande", según informaron fuentes oficiales a A24.com.

Los reclamos de los gobernadores al Gobierno

El reclamo más fuerte de los gobernadores gira en torno a la tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte, en paralelo al proyecto de Zonas Cálidas, que busca replicar el esquema de la ley de Zonas Frías.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó que presentarán un proyecto para establecer una quita en el costo de distribución de la electricidad.

En simultáneo, exigirán la inclusión de las empresas distribuidoras y transportistas provinciales dentro del esquema de regularización de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

En materia de infraestructura vial, los gobernadores reclaman la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales, que dicen estar inmovilizados en cuentas financieras pese al aumento de la recaudación por decretos nacionales.

Pese a que algunos mandatarios han mostrado disposición al traspaso de tramos de rutas nacionales para sus provincias para su mantenimiento, otros lo rechazan y reclaman que se mantenga la obligación exclusiva de Estado nacional.

El reclamo se da en medio de la polémica sobre las denuncias recientes vinculadas al supuesto desvío de 4 billones de pesos recaudados en impuestos nacionales para el mantenimiento de rutas nacionales.

El encuentro se produce una semana después de otra cumbre con gobernadores del norte que encabezaron Santilli junto con Karina Milei, mientras el Gobierno posterga la definición de eventuales alianzas electorales en las provincias de cara al armado político de LLA rumbo a 2027.