Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 13 - 23 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 12 + 13 - 23 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 12 = 210 |

210 + 13 = 223 |

223 - 23 = 200 |

200 + 22 = (?)

Resultado final: 222

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de atender el paréntesis y la multiplicación puede desviar toda la cuenta. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido para desafiar la agilidad mental.