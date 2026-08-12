Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 13 - (18 + 5) + 22.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 13 - (18 + 5) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 13 - 23 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 11 = 198
La expresión queda así: 198 + 12 + 13 - 23 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
198 + 12 = 210 |
210 + 13 = 223 |
223 - 23 = 200 |
200 + 22 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de atender el paréntesis y la multiplicación puede desviar toda la cuenta. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido para desafiar la agilidad mental.