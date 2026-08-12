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Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 13 - (18 + 5) + 22.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 13 - 23 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 12 + 13 - 23 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 12 = 210 |

210 + 13 = 223 |

223 - 23 = 200 |

200 + 22 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver este desafío?

Resultado final: 222

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: sumar o restar antes de atender el paréntesis y la multiplicación puede desviar toda la cuenta. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento entretenido para desafiar la agilidad mental.

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