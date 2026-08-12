La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que rigen durante agosto de 2026. El incremento responde a la actualización mensual vinculada al índice de inflación.
La AUH tuvo una nueva actualización en agosto. ANSES definió los valores para cada hijo y también para los casos de discapacidad. Además, los beneficiarios pueden acceder a otros complementos.
ANSES: cuánto cobra la AUH en agosto 2026 y cuáles son los montos confirmados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que rigen durante agosto de 2026. El incremento responde a la actualización mensual vinculada al índice de inflación.
En agosto, la AUH general alcanza un monto total de $150.861,93 por hijo.
Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y se acumula para ser cobrado posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.
De esta manera, durante agosto los titulares reciben:
El valor de $150.861,93 corresponde al monto bruto de la prestación por cada hijo menor de 18 años.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total de agosto asciende a $490.731,57.
Al igual que ocurre con la AUH general, ANSES aplica la retención mensual correspondiente, por lo que el monto efectivamente percibido durante el mes representa el 80% de la prestación.
La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) también se actualiza en agosto y alcanza un valor equivalente al de la AUH general.
Por lo tanto, el monto total es de $150.861,93, mientras que el pago mensual correspondiente al 80% ronda los $120.689,54.
La AUH funciona con un esquema de pago mensual del 80%. El 20% restante se acumula y puede cobrarse posteriormente cuando el titular acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.
Por eso, el monto anunciado por ANSES no siempre coincide con el dinero que la familia recibe efectivamente cada mes.
La AUH puede complementarse con la Prestación Alimentar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para acceder al beneficio.
En agosto de 2026, la Tarjeta Alimentar alcanza:
En consecuencia, una familia que cobra AUH y además recibe la Prestación Alimentar puede tener un ingreso mensual superior al correspondiente exclusivamente a la asignación.