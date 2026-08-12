ANSES: cuánto cobra la AUH en agosto 2026 y cuáles son los montos confirmados

Monto total de la AUH: $150.861,93.

$150.861,93. 80% que se cobra mensualmente: $120.689,54.

$120.689,54. 20% retenido: $30.172,39.

El valor de $150.861,93 corresponde al monto bruto de la prestación por cada hijo menor de 18 años.

AUH por discapacidad: cuánto paga ANSES en agosto

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total de agosto asciende a $490.731,57.

Al igual que ocurre con la AUH general, ANSES aplica la retención mensual correspondiente, por lo que el monto efectivamente percibido durante el mes representa el 80% de la prestación.

AUE: cuánto se cobra por embarazo en agosto

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) también se actualiza en agosto y alcanza un valor equivalente al de la AUH general.

Por lo tanto, el monto total es de $150.861,93, mientras que el pago mensual correspondiente al 80% ronda los $120.689,54.

¿Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH?

La AUH funciona con un esquema de pago mensual del 80%. El 20% restante se acumula y puede cobrarse posteriormente cuando el titular acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.

Por eso, el monto anunciado por ANSES no siempre coincide con el dinero que la familia recibe efectivamente cada mes.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia

La AUH puede complementarse con la Prestación Alimentar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

En agosto de 2026, la Tarjeta Alimentar alcanza:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres hijos o más.

En consecuencia, una familia que cobra AUH y además recibe la Prestación Alimentar puede tener un ingreso mensual superior al correspondiente exclusivamente a la asignación.