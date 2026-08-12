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Desafío Matemático: evitá el gran error que muchos cometen al resolverlo

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 9 × 4 + 21.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 13² - 9 × 4 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 9 × 4 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 169 - 36 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 36 = 133 |

133 + 21 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación con paréntesis?

Resultado final: 154

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza a operar de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación, la cuenta se desvía rápido. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.

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