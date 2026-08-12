Desafío Matemático: evitá el gran error que muchos cometen al resolverlo

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 13² - 9 × 4 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 9 × 4 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 169 - 36 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 36 = 133 |

133 + 21 = (?)

Resultado final: 154

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza a operar de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación, la cuenta se desvía rápido. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.