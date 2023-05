Fuerte denuncia de Marcela Kloosterboer contra su marido Fernando Sieling 

Marcela compartió en su cuenta de Instagram que, recientemente, vivieron una tensa situación por la comida. "¡Egoísta! ¿Te comiste el chocolate sin acordarte de mi?", dice la imagen que publicó la protagonista para recriminar la discordia que vivieron semanas atrás a causa de un alfajor.

"¿Sin acordarme? ¡Casi me atraganto pensando que venías!", sentenció, en un tono de broma, la foto es acompañada por un perro muy sonriente. Pero, la actriz denunció que pasó lo mismo en su casa. "El alfajor de la semana pasada", escribió la actriz denunciando de esta forma públicamente al padre de sus hijos.

La fuerte denuncia de Marcela Kloosterboer a Cris Morena: "No llegás"

Este jueves Fer Dente recibió a Marcela Kloosterboer en su exitoso ciclo Noche al Dente(América TV), donde repasaron la vida y la carrera de la joven actriz, que hizo sus primera armas de la mano de Cris Morena, una verdadera descubridora de talentos infantiles que marcó toda una época con exitazos como Chiquititas, Rebelde Way o Verano del 98, entre muchas otras ficciones.

Lo cierto es que durante la emisión del programa, Kloosterboer anunció que tenía pendiente un fuerte reclamo para hacerle a Cris, que finalmente concretó en los minutos finales de la emisión.

Así, junto al conductor en el centro del estudio, la actriz confió: "Corría el año 1999, yo hacía Chiquititas. Estábamos ensayando una de las coreografías que para mí era la más canchera porque era Adolescentes", sobre aquella época dorada de la ficción. Pero la anéctoda fue que Cris Morena no le permitió formar parte de aquel baile con el que tanto soñaba.

De esta manera, agregó: "Y un día vino Cris y me dijo 'en esta no vas a estar porque no llegás a cambiarte para la próxima'". Y si bien aseguró que le rogó a la productora para poder formar parte de esa puesta escenográfica en el teatro, admitió que Cris Morena no se movió ni un milímetro de su decisión.

"Gracias por sacarme Cris, me estabas cuidando", concluyó entonces Marcela con una sonrisa en su rostro y terminó el programa de América TV cantando y bailando la canción de Chiquititas junto al conductor de Noche al Dente, en un final a pura música.