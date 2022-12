Marcela Kloosterboer, sincera sobre la maternidad: "No es el rosa que te pintan"

"Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas", declaró Kloosterboer en declaraciones que publicó Gente.

marcela kloosterboer 1.jpg

Y remarcó al respecto: "El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'. Y eso es así todos los días, pasa que no se muestra mucho esa parte".

"Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos", confesó la actriz.

Y sobre su vínculo con las redes sociales, Marcela reconoció al respecto: "No tengo Tik Tok, mi hija el otro día me dijo: '¿Mamá sos tiktokera?'. 'No Juana, nada más lejos', le respondí".

"Creo que me voy aggiornando dentro de mi estilo, porque no soy de estar todo el día grabándome con el celular, como que me cuesta. Pero bueno, es una herramienta de trabajo y de comunicación directa con la gente", cerró.

marcela kloosterboer 2.jpg

La foto de Marcela Kloosterboer, de entrecasa y a cara lavada

Marcela Kloosterboer sorprendió a todos en la redes sociales. La actriz subió a sus historia en Instagram una foto en la que está con un look de entrecasa, recién salida de la ducha y sin una gota de maquillaje.

En la imagen, Kloosterboer está con un buzo oversize, con una foto de Billie Eilish, un pantalón negro y el pelo mojado. Muchos de sus seguidores quedaron desconcertados porque siempre suele mostrarse arreglada y súper producida.

Al parecer, la actriz se animó a posar al natural frente al espejo del baño. Y, a decir verdad, es que es dueña de una gran belleza y no necesita de mucho para verse espléndida en las redes sociales.