Denise Dumas se quebró en vivo al revelar por qué Abel Pintos la hace llorar: "Tiene que ver con..."

Ante la sorpresa del conductor de América TV, Dumas abrió su corazón y compartió el motivo de su emoción ante esa canción en particular. “Tiene que ver con mi momento de ahora, con la maternidad. Yo manejo mucho llevando y trayendo a los chicos, en su momento Santi jugaba al fútbol todos los días en Vélez hasta tarde. Y no sabés lo que me acompañó Abel. A mí y a los chicos”, explicó.

Y tras disculparse por llorar por algo hermoso, agregó: “La maternidad es lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Entonces es ese momento mío de compartir con los chicos. Yo escucho a Tini (Stoessel), a Emilia (Mernes) por ellos y ellos escuchan por mí a Abel y aprendieron a amarlo, porque lo amo”.

Asimismo confió otro detalle significativo. Siendo una de las canciones que tanto ha escuchado junto a sus hijos, Santino eligió precisamente ese tema para recibir el diploma de egresado en la escuela primaria, lo que la hace más especial todavía.

La angustia de Denise Dumas por la decisión que tomó su hijo: "Me partió el alma"

A mediados del año pasado Denise Dumas abrió su corazón y reflexionó acerca del futuro de sus hijos. La conductora reveló cuál fue la dura decisión que tomó Santino, de 20 años.

“Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir del país. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma”, confesó la conductora en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En este sentido, y en el marco del estreno de su programa, confesó que “por eso también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler”.

“Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”, valoró el ciclo televisivo frente al cual está conduciendo en El Nueve.

Para finalizar, reconoció que “este programa me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere”.

“De hecho, además de la casa, se pueden ganar 50 mil pesos, y en un programa, una familia se los ganó y confesaron que si bien necesitan la casa, la plata no la necesitaban y se la regalaban a la familia que perdió, fue emocionante ver a la gente colaborando tanto entre sí, no competían”, cerró.