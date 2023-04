La fuerte denuncia de Marcela Kloosterboer a Cris Morena: "No llegás"

Así, junto al conductor en el centro del estudio, la actriz confió: "Corría el año 1999, yo hacía Chiquititas. Estábamos ensayando una de las coreografías que para mí era la más canchera porque era Adolescentes", sobre aquella época dorada de la ficción. Pero la anéctoda fue que Cris Morena no le permitió formar parte de aquel baile con el que tanto soñaba.

De esta manera, agregó: "Y un día vino Cris y me dijo 'en esta no vas a estar porque no llegás a cambiarte para la próxima'". Y si bien aseguró que le rogó a la productora para poder formar parte de esa puesta escenográfica en el teatro, admitió que Cris Morena no se movió ni un milímetro de su decisión.

"Gracias por sacarme Cris, me estabas cuidando", concluyó entonces Marcela con una sonrisa en su rostro y terminó el programa de América TV cantando y bailando la canción de Chiquititas junto al conductor de Noche al Dente, en un final a pura música.

La valiente confesión de Marcela Kloosterboer sobre el acoso que vivió de adolescente: "Me decían..."

En medio de la temporada teatral de este verano en Villa Carlos Paz con la obra Radojka, Marcela Kloosterboer charló con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), donde se refirió a sus comienzos en el medio y reveló los diferentes acosos que sufrió durante su adolescencia.

"Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio", rememoró la actriz. Y agregó crítica: "Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar".

Al tiempo que reflexionó, deslizando que "Hoy en día por suerte cambió todo". Y si bien Carmen coincidió en que "Hoy ningún hombre se atreve a decir nada", Estefi Berardi intervino discintiendo. "¿Qué no, Carmen? Sí, todavía hay gente que lo hace", aseguró.

En tanto, mientras remarcó las situaciones incómodas que en su adolescencia le tocó vivir en los sets televisivos, Marcela Kloosterboer recordó que muchas veces no quería hacer escenas osadas que le indicaban, por lo que su madre encaraba a la producción primero y luego ella misma comenzó a decir que no.

Fue allí cuando recordó un buen gesto de Nicolás Cabré. "Me acuerdo que él una vez, que él era un poquito más grande, tenía dos años más, dijo: 'No, yo esta escena no la quiero hacer'" contó, recalcando el accionar de su compañero de tira por aquel entonces, cuando ella todavía era adolescente.