La valiente confesión de Marcela Kloosterboer sobre el acoso que vivió de adolescente: "Me decían..."

"Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio", rememoró la actriz. Y agregó crítica: "Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar".