En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Argentina
Inglaterra
FÚTBOL

Cuándo y cómo fue el último Argentina vs. Inglaterra y por qué no jugó Lionel Messi

La Selección Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una semifinal imperdible. Conocé cómo salió el último partido y la razón por la que no estuvo Messi y el dato que involucra al cuerpo técnico actual de la Scaloneta.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Foto: Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El cuadro de las semifinales de la Copa del Mundo traerá consigo la reedición de uno de los enfrentamientos más pasionales, simbólicos y tradicionales de la historia del deporte rey. La Selección Argentina volverá a enfrentarse ante Inglaterra en un nuevo episodio de una rivalidad histórica que tuvo 14 episodios. Esta vez el premio será un boleto directo a la gran definición del certamen ecuménico, lo que añadirá una página dorada a un cruce cargado de mística popular pero que, por cuestiones de calendarios y sorteos, hace mucho tiempo no se produce en el plano internacional.

Leé también Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Suiza: cómo forma la Selección
Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).

Para encontrar el punto de partida más cercano en el registro de partidos entre ambos seleccionados hay que trasladarse más de dos décadas atrás en el tiempo, a un escenario neutral en el continente europeo. El último antecedente entre ambos equipos data de un amistoso disputado en 2005 en Suiza. Aquel compromiso de preparación sirvió como una prueba de alta jerarquía para los planteles de la época, dejando un trámite repleto de goles, variaciones en el marcador y la presencia de apellidos ilustres que hoy en día se mantienen ligados a la actualidad de la delegación nacional en el torneo norteamericano.

Específicamente, el partido en cuestión se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2005 en Ginebra, en el estadio Stade de Genève, en el marco de una gira que realizó el entonces equipo dirigido por José Pekerman. En ese entonces, la Albiceleste desplegó un gran nivel de juego a partir del buen manejo de la pelota que caracterizaba a ese proceso táctico. Sin embargo, en el epílogo de las acciones, el triunfo se terminó escapando de las manos debido a la contundencia aérea del ataque británico.

Argentina lo ganaba con goles de Hernán Crespo y Walter Samuel en el primer tiempo, pese al empate parcial de Wayne Rooney, pero sobre el cierre bastó una ráfaga de centros para que Michael Owen convirtiera un doblete de cabeza a los 42 minutos del complemento y a los 44 minutos para decretar el 3-2 definitivo a favor de los europeos. Aquel día, la formación titular argentina estuvo integrada por Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Hernán Crespo, ingresando luego Javier Saviola, Julio Cruz, Fabricio Coloccini y Luis González. La singularidad histórica es que hoy en día tanto Ayala como Samuel son ayudantes de campo de Lionel Scaloni.

Por qué Lionel Messi no jugó el último partido de la Selección Argentina ante Inglaterra

El astro rosarino daba sus primeros pasos en la estructura del seleccionado mayor durante ese período de la temporada, pero una sanción disciplinaria previa le impidió formar parte de la delegación en Suiza.

La ausencia del actual capitán y emblema nacional en aquel compromiso de Ginebra responde a una curiosidad reglamentaria de sus inicios con la camiseta celeste y blanca. En esa época, Lionel Messi, que entonces daba sus primeros pasos en la Mayor, no estuvo disponible porque había sido expulsado en su fugaz debut contra Hungría en agosto, en el que solo llegó a jugar 45 segundos. Debido a esta temprana tarjeta roja, el atacante no pudo ser de la partida en el amistoso frente a los británicos, transformando al cruce de este miércoles en Atlanta en el primer (y posiblemente último) cruce de Lionel Messi ante los europeos a nivel de selecciones absolutas.

Cuándo fue el último partido oficial entre Argentina e Inglaterra por los puntos

Los registros de competencias oficiales de la FIFA exponen una prolongada sequía de enfrentamientos por los puntos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Para encontrar el último duelo por los puntos hay que remontarse a la cita asiática de principios de siglo, la cual dejó un recuerdo sumamente amargo para las aspiraciones del fútbol argentino. El último antecedente en un partido por los puntos fue el triunfo por 1-0 de Inglaterra en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2002, en el que aquel elenco dirigido por Marcelo Bielsa se volvería en primera ronda tras empatar en la jornada decisiva. Desde aquella tarde en territorio japonés, las potencias no volvieron a verse las caras en duelos oficiales, rompiendo una racha de veinticuatro años sin cruces formales por los puntos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Inglaterra Messi
Notas relacionadas
La cábala de Chiqui Tapia antes de Argentina vs. Suiza, con una foto junto a Messi y De Paul
El color de los hinchas argentinos al ingresar al estadio: la previa se vistió de celeste y blanco
Nico Paz reveló cómo nació su amor por Argentina y su confesión sobre Messi: "Es imposible"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar