Cuándo y cómo fue el último Argentina vs. Inglaterra y por qué no jugó Lionel Messi

Por qué Lionel Messi no jugó el último partido de la Selección Argentina ante Inglaterra

El astro rosarino daba sus primeros pasos en la estructura del seleccionado mayor durante ese período de la temporada, pero una sanción disciplinaria previa le impidió formar parte de la delegación en Suiza.

La ausencia del actual capitán y emblema nacional en aquel compromiso de Ginebra responde a una curiosidad reglamentaria de sus inicios con la camiseta celeste y blanca. En esa época, Lionel Messi, que entonces daba sus primeros pasos en la Mayor, no estuvo disponible porque había sido expulsado en su fugaz debut contra Hungría en agosto, en el que solo llegó a jugar 45 segundos. Debido a esta temprana tarjeta roja, el atacante no pudo ser de la partida en el amistoso frente a los británicos, transformando al cruce de este miércoles en Atlanta en el primer (y posiblemente último) cruce de Lionel Messi ante los europeos a nivel de selecciones absolutas.

Cuándo fue el último partido oficial entre Argentina e Inglaterra por los puntos

Los registros de competencias oficiales de la FIFA exponen una prolongada sequía de enfrentamientos por los puntos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Para encontrar el último duelo por los puntos hay que remontarse a la cita asiática de principios de siglo, la cual dejó un recuerdo sumamente amargo para las aspiraciones del fútbol argentino. El último antecedente en un partido por los puntos fue el triunfo por 1-0 de Inglaterra en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2002, en el que aquel elenco dirigido por Marcelo Bielsa se volvería en primera ronda tras empatar en la jornada decisiva. Desde aquella tarde en territorio japonés, las potencias no volvieron a verse las caras en duelos oficiales, rompiendo una racha de veinticuatro años sin cruces formales por los puntos.