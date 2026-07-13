AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia en julio

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

La asistencia está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Con el aumento del 2,15%, la AUH pasó a $148.049 por hijo. Sin embargo, ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos quedan de la siguiente manera:

Un hijo: $190.689,20 .

. Dos hijos: $350.177,40 .

. Tres hijos: $504.742,60 .

. Cuatro hijos: $623.181,80 .

. Cinco hijos: $741.621 .

. Seis hijos: $860.060,20.

En algunos casos, ANSES abona el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de los niños menores de cinco años.

Complemento Leche: el beneficio que también aumentó

Además de la Tarjeta Alimentar, algunas familias perciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a fortalecer la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

Con la actualización de julio, este beneficio pasó a $55.841 y se deposita automáticamente a las personas que cobran la Asignación por Embarazo y a las familias con hijos de hasta dos años que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Cuánto cobra una beneficiaria de la Asignación por Embarazo

Las titulares de la AUE pueden percibir hasta tres prestaciones en una misma liquidación:

Asignación por Embarazo (80%): $118.439,20 .

. Tarjeta Alimentar: $72.250 .

. Complemento Leche: $55.841.

En total, una beneficiaria puede cobrar $246.530,20 durante julio, siempre que reúna las condiciones para acceder a cada uno de estos beneficios.

Cómo consultar la liquidación de julio

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Allí encontrarán la fecha de cobro, el detalle de las prestaciones liquidadas y el monto total que percibirán durante julio. La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación principal, por lo que no requiere inscripción ni gestiones adicionales.