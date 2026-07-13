La ruptura que preocupa a la Selección de España: escándalo en la concentración

Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre la separación, la influencer dejó una serie de señales que no pasaron inadvertidas.

Mientras Ferran Torres permanece completamente enfocado en la concentración de la Selección de España, Martina decidió alejarse del ruido del Mundial y viajar a Bali, desde donde compartió imágenes de sus vacaciones acompañadas por la canción "Killing Me Softly With His Song", un detalle que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado tras la ruptura.

Por su parte, el delantero español optó por el silencio absoluto. Sin publicaciones relacionadas con su vida privada, toda su atención está puesta en el gran desafío que se viene: el choque frente a Francia, un partido que puede depositar a España en una nueva final del Mundial.

Así, en medio de la euforia deportiva, el seleccionado español también quedó envuelto en una inesperada novela del corazón, demostrando que, incluso en plena Copa del Mundo, el amor y el fútbol pueden cruzarse de la manera menos pensada.