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¿Semifinal en problemas?

La ruptura que preocupa a la Selección de España: escándalo en la concentración

La mala noticia que golpeó a España antes de jugar la semifinal con Francia: "Se terminó". Enterate.

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La ruptura que preocupa a la Selección de España: escándalo en la concentración

La clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 quedó rápidamente opacada por una noticia que nada tuvo que ver con el fútbol. Mientras todo era festejo por el triunfo ante Bélgica, una de las figuras del seleccionado español confirmó el final de su relación sentimental, desatando una ola de repercusiones en las redes sociales.

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El protagonista es Ferran Torres, delantero de "La Roja", quien habría puesto punto final a su romance con la creadora de contenidos Martina Alguero, más conocida en las redes como Martina Hunter.

La pareja mantenía una relación desde hacía varios meses y había sido vista por primera vez durante unas vacaciones en Ibiza, donde comenzaron los rumores de un vínculo que luego terminó consolidándose.

Sin embargo, todo cambió apenas un día antes del partido frente a Bélgica. Medios especializados en espectáculos detectaron un detalle que suele anticipar las rupturas entre famosos: ambos dejaron de seguirse en Instagram el pasado 9 de julio, un movimiento que rápidamente fue interpretado como el final definitivo de la relación.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre la separación, la influencer dejó una serie de señales que no pasaron inadvertidas.

Mientras Ferran Torres permanece completamente enfocado en la concentración de la Selección de España, Martina decidió alejarse del ruido del Mundial y viajar a Bali, desde donde compartió imágenes de sus vacaciones acompañadas por la canción "Killing Me Softly With His Song", un detalle que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado tras la ruptura.

Por su parte, el delantero español optó por el silencio absoluto. Sin publicaciones relacionadas con su vida privada, toda su atención está puesta en el gran desafío que se viene: el choque frente a Francia, un partido que puede depositar a España en una nueva final del Mundial.

Así, en medio de la euforia deportiva, el seleccionado español también quedó envuelto en una inesperada novela del corazón, demostrando que, incluso en plena Copa del Mundo, el amor y el fútbol pueden cruzarse de la manera menos pensada.

En pocas palabras

  • Ferran Torres: Delantero de España confirma fin de su relación con Martina Hunter.
  • Señales de ruptura: Dejaron de seguirse en Instagram y ella viajó a Bali.
  • Foco en el Mundial: El jugador se concentra en el próximo partido contra Francia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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