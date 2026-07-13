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La reacción de Messi al encontrarse con Maia Reficco, la novia de Colapinto, en el Mundial que sorprendió a todos

En las redes se viralizó el momento al ver a Maia Reficco, novia del piloto Franco Colapinto, saludando a Messi en la previa de Argentina vs. Suiza.

13 jul 2026, 11:40
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La reacción de Messi al encontrarse con Maia Reficco, la novia de Colapinto, en el Mundial que sorprendió a todos

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La reacción de Messi al encontrarse con Maia Reficco, la novia de Colapinto, en el Mundial que sorprendió a todos

En las redes sociales causó enorme sorpresa un momento que se dio a instantes de que comience el partido entre Argentina vs. Suiza en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras la salida de los equipos a la cancha y cuando se estaba por realizar el sorteo entre los capitanes y la clásica entrega de banderines, la actriz Maia Reficco ingresó al césped y saludó a Lionel Meesi y a Granit Xhaka, capitán suizo.

La novia del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto se acercó a entregar la moneda del sorteo al árbitro del partido y el momento causó la total sorpresa en sus fanáticos al verla dentro de la cancha y encontrarse con Messi.

Messi al verla se sonríe y la saluda con su mano cordialmente al igual que el futbolista de Suiza. La escena, si bien duró apenas unos segundos, recorrió la virtualidad y causó sensación entre los fans de la actriz sorprendidos al verla allí.

Ella en tanto se retiró de la cancha sonriendo tras su participación en medio de la expectativa por el comienzo del partido.

En tanto, desde las redes sociales tanto Maia como Franco Colapinto mantuvieron como siempre el perfil bajo de siempre y no se hicieron eco ese curioso momento mundialista en la previa de lo que sería la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 en el tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Manuel de Gran Hermano volvió a criticar a Messi y lo destrozaron en redes

Durante el partido entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026, Manuel de Gran Hermano lanzó otros pícantes comentarios sobre Lionel Messi y en las redes no lo perdonaron.

En medio de la transmisión de Telefe, Manuel arrancó diciendo: “Entraba hace cinco años…”. La reacción de JC fue inmediata: “¡Vamos, Messi!”. Lejos de retractarse, Manuel insistió en su crítica al capitán: “¿Qué tiene de malo lo que digo? Hace cinco años entraba”.

El clima dentro de la casa se mantuvo dividido y Emanuel celebró el tanto de Julián Álvarez con entusiasmo: “Pero qué golazo de La araña”.

Sin embargo, Manuel volvió a la carga con otra frase que encendió la discusión: “Eran todas a Messi, ya está, ahora perdió el récord de los goles”.

Los seguidores del reality no tardaron en manifestarse con dureza contra el participante y sus comentarios contra Messi desataron una ola de críticas y pedidos para que sea eliminado del reality de inmediato.

     

 

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