La reacción de Messi al encontrarse con Maia Reficco, la novia de Colapinto, en el Mundial que sorprendió a todos

Ella en tanto se retiró de la cancha sonriendo tras su participación en medio de la expectativa por el comienzo del partido.

En tanto, desde las redes sociales tanto Maia como Franco Colapinto mantuvieron como siempre el perfil bajo de siempre y no se hicieron eco ese curioso momento mundialista en la previa de lo que sería la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 en el tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Manuel de Gran Hermano volvió a criticar a Messi y lo destrozaron en redes

Durante el partido entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026, Manuel de Gran Hermano lanzó otros pícantes comentarios sobre Lionel Messi y en las redes no lo perdonaron.

En medio de la transmisión de Telefe, Manuel arrancó diciendo: “Entraba hace cinco años…”. La reacción de JC fue inmediata: “¡Vamos, Messi!”. Lejos de retractarse, Manuel insistió en su crítica al capitán: “¿Qué tiene de malo lo que digo? Hace cinco años entraba”.

El clima dentro de la casa se mantuvo dividido y Emanuel celebró el tanto de Julián Álvarez con entusiasmo: “Pero qué golazo de La araña”.

Sin embargo, Manuel volvió a la carga con otra frase que encendió la discusión: “Eran todas a Messi, ya está, ahora perdió el récord de los goles”.

Los seguidores del reality no tardaron en manifestarse con dureza contra el participante y sus comentarios contra Messi desataron una ola de críticas y pedidos para que sea eliminado del reality de inmediato.