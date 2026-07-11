Ni lavandina ni detergente: esta es la mejor forma de limpiar los azulejos y dejarlos como nuevos

Al combinarse con agua caliente, el bicarbonato facilita la eliminación de restos de moho y contribuye a aclarar las juntas que con el tiempo fueron perdiendo su color original.

Qué necesitás para poner en práctica este método

La preparación requiere muy pocos elementos y la mayoría suele estar disponible en cualquier hogar.

Los materiales son:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

500 mililitros de agua caliente.

Un recipiente.

Un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas suaves.

Un paño de microfibra limpio.

No hace falta utilizar productos especiales ni realizar una inversión importante para obtener buenos resultados.

Paso a paso para limpiar las juntas de los azulejos

Una vez reunidos todos los materiales, el procedimiento resulta muy sencillo.

Primero hay que disolver completamente el bicarbonato de sodio en el agua caliente hasta obtener una mezcla homogénea.

Luego se aplica la preparación sobre las juntas utilizando el cepillo, procurando que toda la superficie quede bien cubierta.

Después conviene dejar actuar la mezcla durante unos 15 a 20 minutos. Ese tiempo permite que el bicarbonato actúe sobre las manchas y facilite su eliminación.

Una vez transcurrido ese período, se debe frotar suavemente con el cepillo para desprender la suciedad acumulada entre los azulejos.

Finalmente, se retiran los restos con un paño húmedo y se seca completamente la superficie para evitar que la humedad vuelva a favorecer la aparición de moho.

Por qué el bicarbonato ayuda a eliminar las manchas

El bicarbonato de sodio posee propiedades que favorecen la limpieza profunda de distintas superficies del hogar.

Al entrar en contacto con el agua caliente, ayuda a desprender la suciedad adherida, eliminar restos de moho y devolver un aspecto más claro a las juntas.

Otra ventaja importante es que no deja olores fuertes como ocurre con otros productos de limpieza tradicionales, por lo que muchas personas lo consideran una alternativa práctica para las tareas domésticas habituales.

Qué provoca que las juntas se vuelvan negras

Las manchas oscuras no aparecen de un día para otro.

Generalmente son consecuencia de la combinación de distintos factores que se mantienen durante semanas o meses.

Entre los principales se encuentran:

La humedad permanente.

El vapor generado por las duchas o la cocción.

Los restos de jabón.

El polvo que se deposita sobre la superficie.

La falta de ventilación.

La limpieza poco frecuente.

Cuando todos estos elementos se combinan, crean las condiciones ideales para el desarrollo de moho y hongos.

Cómo evitar que las juntas vuelvan a ensuciarse

Tan importante como realizar una limpieza profunda es adoptar algunos hábitos que ayuden a mantener el buen estado de los azulejos.

Algunas recomendaciones son:

Ventilar el baño o la cocina después de utilizar agua caliente.

Secar las paredes cuando queden con exceso de humedad.

Evitar que el agua permanezca acumulada sobre las juntas.

Realizar una limpieza ligera una vez por semana.

Revisar periódicamente las zonas donde suele aparecer moho.

Estos simples cuidados permiten retrasar la aparición de nuevas manchas y conservar durante más tiempo el resultado de la limpieza.