Facundo Arana y María Susini, cada vez más cerca: la señal que anticipa una posible reconciliación 

IG María Susini con like de Facundo Arana 1

Así las cosas, la secuencia volvió a repetirse en una reciente publicación vinculada a una campaña de bikinis. Una vez más, el actor dejó los mismos símbolos. La reiteración abrió inevitablemente el interrogante: ¿se trata simplemente de buena relación o hay algo más detrás de esos guiños virtuales? Lo concreto es que, pese a la separación, la conexión entre ambos parece intacta. ¿O será que hay reconciliación en puerta?

IG María Susini con like de Facundo Arana 2

Cuál fue la reacción de Facundo Arana tras los rumores de romance con Gabriela Sari tras su separación de María Susini

Acostumbrado a resguardar su vida privada y a no exponer más de la cuenta lo que ocurre puertas adentro, Facundo Arana sorprendió al aceptar conversar con Intrusos y hablar sin vueltas sobre su presente sentimental, su realidad familiar y las versiones que lo relacionan con Gabriela Sari. En una etapa marcada por cambios profundos en lo personal, el actor se mostró reflexivo pero firme, decidido a aclarar ciertos puntos sin perder la calma.

En la charla con el programa de América TV, el protagonista fue consultado por su estado anímico tras la separación de María Susini. Lejos de esquivar la pregunta o mostrarse incómodo, eligió responder con tranquilidad: "Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio". Sus palabras reflejaron que, aunque atraviesa un proceso sensible, mantiene el foco en el trabajo y, sobre todo, en proteger a su entorno más cercano.

Embed

Como era de esperarse, también salieron a la luz los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gabriela Sari. Con su estilo frontal, pero sin perder el humor, el actor le restó dramatismo a esas versiones y dejó en claro cómo vive esa exposición: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”. De esa manera, buscó desactivar cualquier especulación romántica y subrayó que el vínculo es afectuoso, aunque lejos de lo que se intenta instalar.

Cuando el cronista fue más allá y le preguntó de manera directa por la posibilidad de una reconciliación con María Susini, Facundo Arana marcó un límite con elegancia, pero sin margen para segundas lecturas: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”. Sin elevar el tono, dejó en claro que hay cuestiones que pertenecen exclusivamente al ámbito privado.

Finalmente, al referirse al lazo que conserva con la madre de sus hijos, el actor fue contundente al destacar el respeto que los une: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”. Una frase que evidencia que, pese a la ruptura, el reconocimiento y la admiración continúan intactos.