Sándwiches de miga caseros: cómo hacerlos en simples pasos, exquisitos y más baratos que en la panadería

Una opción es hacer una lactonesa, combinando dos partes de aceite por una de leche. También se puede preparar una versión más simple mezclando tres partes de mayonesa con una de leche o agua, hasta lograr una textura liviana.

En el caso del relleno de huevo, según explica Melanie Cocina, el diferencial está en la textura: en lugar de rallarlos, se recomienda triturarlos con un pisapapas una vez cocidos. Esto aporta una consistencia más cremosa. Luego se incorporan las cuatro cucharadas de queso crema, que realzan el sabor y mejoran la suavidad del relleno.

Sándwiches de miga caseros: cómo armar los triples sin que se sequen

El armado debe hacerse con cuidado para asegurar uniformidad y buena absorción.

Para los clásicos de jamón y queso, se coloca una plancha de pan y se humedece generosamente antes de sumar las fetas de queso. Luego se incorpora otra plancha, se vuelve a hidratar y se añade el jamón, cerrando con una tercera capa de pan. El objetivo es lograr sándwiches triples firmes y bien húmedos en cada nivel.

Para los de huevo, se repite el procedimiento: pan hidratado, queso y una porción abundante de la mezcla de huevo con queso crema, asegurando que cada capa esté correctamente impregnada para evitar que la miga se reseque.

Cuánto rinde y cómo lograr que salgan deliciosos

miga

Con estas cantidades se obtienen siete planchas triples: cinco de jamón y queso y dos de huevo. De cada plancha salen 16 sándwiches, alcanzando un total de 112 unidades estándar.

Una vez armadas, es clave realizar el corte de los bordes usando una tabla como guía. Esto no solo mejora la presentación, sino que elimina las partes más secas del pan.

El último paso, y uno de los más importantes, es el reposo en frío. Los sándwiches deben guardarse en el refrigerador, tapados con un repasador limpio y húmedo para evitar que se deshidraten.

Se recomienda prepararlos un día antes de consumirlos, ya que el descanso permite una hidratación pareja y mejora notablemente la textura final.