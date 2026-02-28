Qué significan las patentes celestes en Argentina y quiénes pueden usarlas

El diseño responde a un acuerdo regional. La lógica fue sencilla. Si un automóvil pertenece a una embajada o a un organismo extranjero, su identificación debe ser clara y homogénea en los países miembros. Así, ante un control o una situación particular, las autoridades podrán reconocer su condición especial.

En Argentina, estas matrículas adoptaron un fondo celeste que las diferencia del blanco tradicional de las patentes comunes. Ese color no fue casual. Buscó facilitar la visualización inmediata y evitar confusiones con vehículos particulares.

La medida se aplicó primero en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de embajadas y sedes diplomáticas. Luego se extendió al resto del país.

La clave está en la primera letra: qué significa cada una

No todas las patentes celestes significan lo mismo. La diferencia está en la primera letra. Ese carácter inicial identifica el tipo de organismo al que pertenece el vehículo.

La clasificación es la siguiente:

D : Representa a un cuerpo diplomático. Son autos asignados a embajadas y a diplomáticos acreditados.

: Representa a un cuerpo diplomático. Son autos asignados a embajadas y a diplomáticos acreditados. C : Identifica a un cuerpo consular. Corresponde a consulados y funcionarios consulares.

: Identifica a un cuerpo consular. Corresponde a consulados y funcionarios consulares. M : Señala que el vehículo pertenece a una misión especial.

: Señala que el vehículo pertenece a una misión especial. I : Indica que está vinculado a un organismo internacional.

: Indica que está vinculado a un organismo internacional. A: Hace referencia al personal administrativo de alguna embajada.

Esta codificación permitió que cualquier agente de tránsito pueda interpretar de inmediato la naturaleza del vehículo. No se trató solo de una cuestión estética. Se trató de un sistema de identificación oficial.

En redes sociales, varios usuarios creyeron que se trataba de una nueva categoría de autos eléctricos o de pruebas del Gobierno. Otros pensaron que podía vincularse con fuerzas de seguridad. La realidad fue menos misteriosa, pero igual de relevante.

Por qué generan polémica en la calle

La discusión no se centró únicamente en el color. También giró en torno a un tema sensible: la inmunidad diplomática. Los vehículos identificados con estas patentes están asociados a funcionarios que, en muchos casos, cuentan con inmunidad. Esa figura jurídica garantiza que un país no pueda iniciar procesos legales contra un diplomático extranjero por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

La inmunidad diplomática se basó en convenios internacionales que buscaron proteger el trabajo de los representantes extranjeros. La idea fue evitar presiones judiciales o políticas que puedan interferir con sus tareas oficiales.

Sin embargo, en la práctica cotidiana, esto generó controversia. Algunos vecinos denunciaron que ciertos vehículos con patente celeste estacionaron en lugares prohibidos o circularon a velocidades elevadas.

Cómo se diferencian de las patentes comunes

Las patentes tradicionales del Mercosur presentan fondo blanco y caracteres negros. Incluyen una franja azul superior con el nombre del país y su bandera. En cambio, las de misiones especiales utilizan fondo celeste. Ese rasgo es el que más llama la atención en la vía pública.

Además del color, la combinación alfanumérica responde a un esquema diferente. La primera letra no es aleatoria. Es la que identifica la categoría diplomática.

No se trata de vehículos oficiales del Estado argentino. Tampoco de autos policiales. Son unidades asignadas a representaciones extranjeras acreditadas en el país.