Netflix: Luisana Lopilato y Joaquín Furriel sorprenden con este thriller y es la película del momento

Según la reseña oficial de la plataforma: "La oficial de policía Pipa trabaja en su primer caso de importancia y, al mismo tiempo, investiga a su jefe, sospechoso de homicidio".

Uno de los aspectos más comentados fue la construcción de Pipa. El personaje interpretado por Luisana Lopilato mostró determinación, pero también fragilidad. La película retrató con crudeza la presión que implicó ocupar un lugar en un espacio donde predominó la experiencia masculina. Pipa quiso probar que estuvo a la altura. Esa lucha interna le dio profundidad al relato.

La corazonada Netflix 1

El respaldo literario que le dio origen a la película

La película se basó en la novela La virgen en tus ojos, escrita por Florencia Etcheves. La autora construyó una historia policial con fuerte impronta psicológica, y esa esencia se trasladó a la pantalla.

La adaptación respetó el núcleo central del libro: mantuvo el tono oscuro, conservó la complejidad de los personajes y trasladó al lenguaje audiovisual un relato que ya había captado la atención de lectores.

El trabajo de Alejandro Montiel en la dirección reforzó ese clima narrativo. El realizador apostó por una puesta en escena sobria, con una fotografía que acentuó la tensión y con planos cerrados que intensificaron las emociones.

La corazonada Netflix 3

Un elenco con Luisana Lopilato y Joaquín Furriel

Luisana Lopilato

Joaquín Furriel

Rafael Ferro

Maite Lanata

Juan Manuel Guilera

Abel Ayala

Sebastián Mogordoy

Delfina Chaves

Marita Ballesteros

Miriam Odorico

Cada uno aportó matices a una historia que necesitó actuaciones contenidas pero potentes. Los silencios, las miradas y los gestos jugaron un papel clave en el desarrollo de la tensión.

Una producción argentina que trascendió fronteras

En los últimos años, varias producciones argentinas lograron posicionarse dentro del catálogo global de Netflix. Sin embargo, esta película destacó por su enfoque policial y por su ritmo sostenido.

La Corazonada 1.jpg

El estreno en 2020 se dio en un contexto particular para la industria audiovisual. Aun así, el film encontró su público. Y con el tiempo, volvió a convertirse en una de las recomendaciones recurrentes dentro del género de suspenso.

El hecho de que dure menos de dos horas también resultó atractivo. En 116 minutos, la historia planteó un conflicto sólido, desarrolló a sus personajes y condujo hacia un desenlace que generó debate entre los espectadores.

La corazonada Netflix 4

Por qué volvió a ser tendencia en Netflix

A pesar de haberse estrenado hace varios años, la película regresó a las conversaciones digitales. Los usuarios la recomendaron por su intensidad. Destacaron la actuación de la protagonista. Y remarcaron el clima de tensión que sostuvo hasta el final.

En un catálogo amplio y cambiante como el de Netflix, no todas las producciones logran mantenerse vigentes. Esta lo hizo. Y lo consiguió gracias a una combinación de factores: una historia sólida, un elenco reconocido y una adaptación literaria con base firme.

Mirá el tráiler de "La corazonada"