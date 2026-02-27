Netflix: Luisana Lopilato y Joaquín Furriel sorprenden con este thriller y es la película del momento
En Netflix, una película argentina con Luisana Lopilato y Joaquín Furriel se convirtió en fenómeno por su clima de tensión y giros inesperados.
Netflix volvió a sorprender con una producción argentina que se estrenó en 2020 y que hoy se mantiene entre las más comentadas por su intensidad. Se trata de "La corazonada", un thriller policial protagonizado por Luisana Lopilato yJoaquín Furriel que impactó por su trama cargada de suspenso y crimen.
La película, dirigida por Alejandro Montiel, se basó en la novela La virgen en tus ojos de Florencia Etcheves y construyó un relato oscuro que atrapó a miles de espectadores.
La producción tuvo una duración aproximada de 116 minutos. Se estrenó en Argentina en 2020. Desde entonces, no dejó de generar comentarios por su ritmo narrativo y por la construcción psicológica de sus personajes.
De qué trata "La corazonada" en Netflix
La trama siguió a Manuela "Pipa" Pelari, una joven oficial que enfrentó su primer gran caso en la división de homicidios. El hallazgo del cadáver de una adolescente marcó el punto de partida de una investigación que rápidamente se tornó inquietante.
Según la reseña oficial de la plataforma: "La oficial de policía Pipa trabaja en su primer caso de importancia y, al mismo tiempo, investiga a su jefe, sospechoso de homicidio".
Uno de los aspectos más comentados fue la construcción de Pipa. El personaje interpretado por Luisana Lopilato mostró determinación, pero también fragilidad. La película retrató con crudeza la presión que implicó ocupar un lugar en un espacio donde predominó la experiencia masculina. Pipa quiso probar que estuvo a la altura. Esa lucha interna le dio profundidad al relato.
El respaldo literario que le dio origen a la película
La película se basó en la novela La virgen en tus ojos, escrita por Florencia Etcheves. La autora construyó una historia policial con fuerte impronta psicológica, y esa esencia se trasladó a la pantalla.
La adaptación respetó el núcleo central del libro: mantuvo el tono oscuro, conservó la complejidad de los personajes y trasladó al lenguaje audiovisual un relato que ya había captado la atención de lectores.
El trabajo de Alejandro Montiel en la dirección reforzó ese clima narrativo. El realizador apostó por una puesta en escena sobria, con una fotografía que acentuó la tensión y con planos cerrados que intensificaron las emociones.
Un elenco con Luisana Lopilato y Joaquín Furriel
Luisana Lopilato
Joaquín Furriel
Rafael Ferro
Maite Lanata
Juan Manuel Guilera
Abel Ayala
Sebastián Mogordoy
Delfina Chaves
Marita Ballesteros
Miriam Odorico
Cada uno aportó matices a una historia que necesitó actuaciones contenidas pero potentes. Los silencios, las miradas y los gestos jugaron un papel clave en el desarrollo de la tensión.
Una producción argentina que trascendió fronteras
En los últimos años, varias producciones argentinas lograron posicionarse dentro del catálogo global de Netflix. Sin embargo, esta película destacó por su enfoque policial y por su ritmo sostenido.
El estreno en 2020 se dio en un contexto particular para la industria audiovisual. Aun así, el film encontró su público. Y con el tiempo, volvió a convertirse en una de las recomendaciones recurrentes dentro del género de suspenso.
El hecho de que duremenos de dos horas también resultó atractivo. En 116 minutos, la historia planteó un conflicto sólido, desarrolló a sus personajes y condujo hacia un desenlace que generó debate entre los espectadores.
Por qué volvió a ser tendencia en Netflix
A pesar de haberse estrenado hace varios años, la película regresó a las conversaciones digitales. Los usuarios la recomendaron por su intensidad. Destacaron la actuación de la protagonista. Y remarcaron el clima de tensión que sostuvo hasta el final.
En un catálogo amplio y cambiante como el de Netflix, no todas las producciones logran mantenerse vigentes. Esta lo hizo. Y lo consiguió gracias a una combinación de factores: una historia sólida, un elenco reconocido y una adaptación literaria con base firme.