El ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, murieron en los ataques conjuntos de este sábado entre Estados Unidos e Israel, según informaron medios israelíes.
Autoridades israelíes afirmaron que los bombardeos en Teherán, realizados junto a Estados Unidos, eliminaron al ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, y al jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour.
Israel asegura que en los ataques murieron el ministro de Defensa de Irán y el jefe de la Guardia Revolucionaria
Los bombardeos, lanzados en las primeras horas de la mañana, apuntaron directamente a sitios en Teherán donde se reunían altos mandos del régimen. Fuentes cercanas a las operaciones militares de Israel indicaron que ambos líderes fueron eliminados en los ataques iniciales.
Autoridades israelíes habían evaluado previamente que Pakpour, Nasirzadeh y, posiblemente, el jefe de inteligencia iraní, cuyo nombre no trascendió, estaban entre los objetivos prioritarios.
Nasirzadeh, ex piloto de combate y ex subjefe del Estado Mayor, ocupaba el Ministerio de Defensa desde 2024, mientras que Pakpour había asumido el mando de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, luego del deceso de su antecesor en un ataque israelí anterior.
La eliminación de ambos representa un duro golpe al núcleo militar y de seguridad del régimen. Por el momento, Irán no confirmó oficialmente estas muertes.
Luego de los ataques de Israel y Estados Unidos, el régimen iraní comenzó a responder con drones y misiles contra varias bases militares estadounidenses en la región, ubicadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo este sábado que su país está “ciertamente interesado en una desescalada” y calificó como una “misión imposible” cualquier intento de cambio de régimen en Irán.
Araghchi señaló que Teherán está atacando instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, pero no a “estadounidenses en su territorio”, lo que, según afirmó, demuestra que Irán mantiene abierta la posibilidad de diálogo.
“No se puede llevar a cabo un cambio de régimen cuando millones de personas lo apoyan”, dijo en una entrevista exclusiva con NBC News.
Por su parte, tras la ofensiva contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los miembros del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a la policía a deponer sus armas a cambio de inmunidad, y pidió a la población iraní “tomar el control del gobierno”.