Israel asegura que en los ataques murieron el ministro de Defensa de Irán y el jefe de la Guardia Revolucionaria

La eliminación de ambos representa un duro golpe al núcleo militar y de seguridad del régimen. Por el momento, Irán no confirmó oficialmente estas muertes.

El mensaje de Irán a Estados Unidos e Israel

Embed

Luego de los ataques de Israel y Estados Unidos, el régimen iraní comenzó a responder con drones y misiles contra varias bases militares estadounidenses en la región, ubicadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo este sábado que su país está “ciertamente interesado en una desescalada” y calificó como una “misión imposible” cualquier intento de cambio de régimen en Irán.

Araghchi señaló que Teherán está atacando instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, pero no a “estadounidenses en su territorio”, lo que, según afirmó, demuestra que Irán mantiene abierta la posibilidad de diálogo.

“No se puede llevar a cabo un cambio de régimen cuando millones de personas lo apoyan”, dijo en una entrevista exclusiva con NBC News.

Por su parte, tras la ofensiva contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los miembros del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a la policía a deponer sus armas a cambio de inmunidad, y pidió a la población iraní “tomar el control del gobierno”.