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Anulo mufa: la "señal" oculta en los cambios de Scaloni ante Inglaterra que hace soñar a la Selección

Los cambios del DT de Argentina desataron una ola de teorías en las redes. Los fanáticos encontraron una serie de "señales" que relacionan la final del Mundial con Qatar 2022, Alemania 2006 e Inglaterra 1966.

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Anulo mufa: la Señal detrás de los cambios de Scaloni ante Inglaterra que hace soñar a la Selección. ¿elijo creer?

Anulo mufa: la Señal detrás de los cambios de Scaloni ante Inglaterra que hace soñar a la Selección. ¿elijo creer?
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Foto: Reuters 

Los cambios de Scaloni y la coincidencia que hizo estallar las redes

Una de las teorías más comentadas nació durante el segundo tiempo de la semifinal. Con Argentina en desventaja, Lionel Scaloni decidió enviar a la cancha a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.

La curiosidad apareció al observar los números de sus camisetas:

  • Otamendi: 19
  • De Paul: 7
  • Montiel: 4

Para miles de hinchas, la combinación 19-7-4 remite al 19 de julio, día en el que se disputará la final del Mundial, y al posible cuarto título de la Selección argentina.

Como si las coincidencias no alcanzaran, los fanáticos encontraron otra "señal". Al sumar los todos los goles que se marcaron de camino hacia la final, el resultado da 19/7, un número que en redes sociales asociaron con el día en que la Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo ante España.

El recuerdo de Qatar 2022

La coincidencia no quedó solamente en los números. Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, los últimos jugadores que abrazaron a Lionel Messi después de la definición por penales frente a Francia fueron, justamente, Montiel (4), Otamendi (19) y De Paul (7).

La imagen volvió a viralizarse en las últimas horas y fue tomada por muchos fanáticos como otra "señal" rumbo a la final.

El antecedente de Alemania 2006

Las redes también rescataron un recuerdo del Mundial de Alemania 2006.En el triunfo por 2-1 ante México por los octavos de final, Lionel Messi ingresó con la camiseta número 19 para reemplazar a Javier Saviola, que llevaba la número 7.

La repetición de esos dorsales volvió a alimentar las teorías de los hinchas.

La referencia a Inglaterra 1966

El próximo 19 de julio se cumplirán casi 60 años del histórico partido en el que Antonio Rattín fue expulsado frente al seleccionado inglés. En una de las imágenes más recordadas de aquel encuentro aparecen, junto al capitán argentino, Luis Artime (19), Silvio Marzolini (7) y Roberto Perfumo (4), otra vez la misma combinación de números.

"Anulo mufa", pero...

Mientras el plantel de Lionel Scaloni prepara la final ante España, en las redes sociales los hinchas siguen buscando coincidencias que alimenten la ilusión. Los números 19, 7 y 4 ya se convirtieron en uno de los temas más comentados de la previa del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

A días de la final frente a España, los hinchas volvieron a aferrarse a una frase que acompaña a la Selección desde hace años: ¿Elijo creer?

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