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La Selección Argentina vuelve a la cima del ranking FIFA y desafía una histórica "maldición" antes de la final

Tras eliminar a Inglaterra, la Albiceleste volvió a lo más alto de la clasificación por la caída de Francia. Ahora buscará romper un particular mito.

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Foto: Reuters 

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El histórico triunfo de la Scaloneta en el Mercedes-Benz Stadium no solo significó asegurar la presencia nacional en la gran definición del próximo domingo en Nueva Jersey, sino que también reconfiguró las posiciones de privilegio del fútbol internacional. La victoria sobre Inglaterra que depositó a la Selección Argentina en una nueva final del Mundial también tuvo otra consecuencia positiva: la Albiceleste recuperó el primer puesto del ranking FIFA. El seleccionado nacional aprovechó la caída del anterior monarca de la tabla para adueñarse nuevamente del lugar de vanguardia.

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Las llaves de semifinales provocaron un fuerte cimbronazo en los puestos de la clasificación global de la federación. El equipo de Lionel Scaloni volvió a quedar en lo más alto de la clasificación internacional luego de superar a Francia, que descendió hasta el tercer lugar tras su derrota frente a España en las semifinales. Por su parte, el seleccionado conducido por Luis de la Fuente no solo se metió en la definición por el trofeo ecuménico, sino que gracias a su gran campaña deportiva La Roja, por su parte, escaló al segundo puesto del escalafón.

La oscilación de los puntajes a lo largo del certamen refleja la paridad extrema entre los grandes aspirantes al título. El regreso al liderazgo tiene un condimento especial ya que Argentina ya había llegado como número uno al comienzo de esta Copa del Mundo, aunque durante el torneo cedió ese lugar frente a los franceses en algunos pasajes, entre ellos antes de la semifinal. De este modo, a tan solo un compromiso de completar la cita máxima de la FIFA, el vigente campeón del mundo se reacomoda en lo más alto de la elite deportiva.

Qué es la "maldición" del ranking FIFA que la Selección Argentina intentará romper en la final

El seleccionado nacional de fútbol buscará derribar un particular mito estadístico que afecta a los líderes de la clasificación desde la creación del actual sistema de puntajes.

El retorno al escalón más alto del escalafón internacional trae consigo un dato estadístico muy particular que suele capturar la atención de los aficionados de cara a la gran final. Desde la creación del ranking FIFA moderno, ninguna selección que comenzó un Mundial como líder de la clasificación terminó conquistando el título, una estadística que muchos consideran una especie de “maldición” futbolera que ha pesado sobre diversos favoritos en las ediciones anteriores de la competencia.

Cómo había logrado la Selección Argentina alcanzar el primer puesto antes del Mundial

La Albiceleste construyó su camino hacia el liderazgo absoluto gracias a una sólida serie de amistosos y a los tropiezos de sus perseguidores inmediatos en Europa.

La escalada de la Selección Argentina hacia el primer puesto del ranking se cimentó de forma previa al pitazo inicial del torneo ecuménico en Norteamérica. La Selección había alcanzado ese primer puesto justo antes del inicio del Mundial al aprovechar los tropiezos de sus principales perseguidores durante la última fecha FIFA. En aquella ventana internacional de partidos, Francia cayó 2-1 frente a Costa de Marfil y España empató 1-1 con Irak, resultados que les hicieron perder puntos importantes, mientras que Argentina terminó de consolidar el liderazgo con las victorias en los amistosos frente a Honduras e Islandia.

Ahora, después de eliminar a Inglaterra y volver a la cima del ranking FIFA, la Albiceleste tendrá una doble misión en la final: defender el título conseguido en Qatar y, al mismo tiempo, intentar romper una estadística que hasta ahora ningún seleccionado logró derribar en la historia de las Copas del Mundo, buscando consolidar su hegemonía deportiva frente al exigente conjunto español.

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