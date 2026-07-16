ANSES: si todavía no cobraste los $85.000 de la Ayuda Escolar, esto es lo que tenés que hacer

¿Quiénes pueden cobrar los $85.000?

La prestación está destinada a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de asignaciones familiares del SUAF.

Familias con hijos que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

Titulares con hijos con discapacidad que acrediten la escolaridad correspondiente.

El pago se realiza por cada hijo que cumpla con los requisitos.

Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

¿Por qué algunas familias todavía no recibieron la Ayuda Escolar?

En la mayoría de los casos, el beneficio no se acredita porque ANSES no cuenta con la información escolar actualizada del estudiante.

Para habilitar el pago, el organismo debe tener registrado el Certificado Escolar, documento que acredita la condición de alumno regular.

Cuando esa información ya figura en la base de datos de ANSES, la prestación suele abonarse automáticamente. En cambio, si el certificado no fue presentado o existen inconsistencias en los datos, el pago queda pendiente.

También puede ocurrir que una familia cobre la ayuda por uno de sus hijos y no por otro, debido a diferencias en la documentación registrada.

¿Quiénes deben presentar el Certificado Escolar?

ANSES indicó que el trámite es obligatorio para determinados beneficiarios, entre ellos:

Niños de 45 días a 5 años que concurren a establecimientos educativos.

Adolescentes de 17 años.

Familias cuyos datos escolares no estén actualizados en ANSES.

Casos en los que la información del estudiante presente errores o esté incompleta.

Por ese motivo, quienes aún no recibieron el beneficio deberían revisar su situación en Mi ANSES.

Cómo presentar el Certificado Escolar

El trámite puede realizarse de forma online siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción "Hijos" .

. Ingresar en "Presentar Certificado Escolar" .

. Generar e imprimir el formulario.

Llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado y sellado.

Sacar una foto clara del documento completo.

Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen.

Una vez presentada la documentación, el organismo verificará los datos y, si corresponde, habilitará el pago de la Ayuda Escolar Anual.

También se puede hacer el trámite de manera presencial

Quienes no puedan completar la gestión por internet tienen la posibilidad de realizarla en una oficina de ANSES o en los operativos territoriales que el organismo desarrolla en distintos puntos del país.

En esos espacios también es posible verificar si existen errores en los datos personales o escolares que estén impidiendo el cobro del beneficio.