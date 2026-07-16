El vidente que acertó todo en el Mundial 2026 predice la final Argentina con España: "Es muy fuerte"

Luego agregó: “Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Pero todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: ‘Hay que tener calma’. Lo mío es una predicción, no pasa nada”.

El vidente recordó que la victoria argentina frente a Inglaterra era el resultado que veía con mayor claridad y destacó que, según él, los pronósticos previos no favorecían a la Albiceleste.

“Matemáticamente era imposible… y sucedió”, afirmó. Más adelante, se animó a ir un paso más allá y reveló cuál es la imagen que tiene sobre la definición del Mundial.

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“Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo fuera bicampeón, pero yo decidí decir lo que veía. Estuve muy acertado en todo. Yo vi que todo se iba para Argentina. Todo se dio como se tenía que dar”, sostuvo.

La frase que más repercusión generó llegó sobre el final del video: “Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más”.

Finalmente, cerró con una contundente definición: “ Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder”.

Antes de despedirse, también dejó una reflexión sobre el origen de sus predicciones: “Sé que Dios no se mete en estas cosas, pero hay una fuerza más grande que permite que uno tenga este nivel de acertación”.