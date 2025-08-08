Furor en Netflix por "En el barro": la nueva serie derivada de "El Marginal" y el estreno más impactante.

En el barro Netflix 5 Foto: Gentileza Netflix.

Quién es quién en "En el barro", la nueva serie

Antes de su estreno, Netflix presentó a las protagonistas y sus historias. Cada una llega a La Quebrada con un pasado que definirá su rol dentro de la prisión.

Valentina Zenere es Marina Delorsi: Marina tenía un futuro académico por delante. En Buenos Aires conoció a Martín, un joven heredero con quien vivió un romance intenso y, una noche, una discusión terminó en tragedia. Martín murió y ella fue acusada de homicidio premeditado.

es Marina Delorsi: Marina tenía un futuro académico por delante. En Buenos Aires conoció a Martín, un joven heredero con quien vivió un romance intenso y, una noche, una discusión terminó en tragedia. Martín murió y ella fue acusada de homicidio premeditado. Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges: Viuda del icónico Mario Borges, Gladys sueña con recuperar la libertad para criar a Juan Pablo, nieto de su difunto esposo. En La Quebrada lidera a “Las Embarradas”. Su reencuentro con Antín abrirá un nuevo frente de tensión.

es Gladys Guerra de Borges: Viuda del icónico Mario Borges, Gladys sueña con recuperar la libertad para criar a Juan Pablo, nieto de su difunto esposo. En La Quebrada lidera a “Las Embarradas”. Su reencuentro con Antín abrirá un nuevo frente de tensión. Ana Rujas es Amparo "La gallega" Vilches: De origen español y familia adinerada, dejó todo por amor al “Cuervo” Fernández, un criminal experto en golpes millonarios. Juntos operaron en Argentina hasta ser descubiertos. Él huyó; ella fue atrapada.

En el barro Netflix 1 Foto: Gentileza Netflix.

Carolina Ramírez es Yael Rubial: Colombiana y madre soltera, viajó a Argentina con drogas en su cuerpo para asegurar un futuro mejor a su hija. Fue descubierta en Ezeiza y separada de la niña, quien quedó bajo custodia judicial.

es Yael Rubial: Colombiana y madre soltera, viajó a Argentina con drogas en su cuerpo para asegurar un futuro mejor a su hija. Fue descubierta en Ezeiza y separada de la niña, quien quedó bajo custodia judicial. Camila Peralta es Soledad Rodríguez: Invisible a primera vista, Soledad creció en la marginalidad aprendiendo pequeños robos. Pasó de hurtos menores a delitos más arriesgados, hasta que un accidente durante una persecución policial le costó la libertad.

es Soledad Rodríguez: Invisible a primera vista, Soledad creció en la marginalidad aprendiendo pequeños robos. Pasó de hurtos menores a delitos más arriesgados, hasta que un accidente durante una persecución policial le costó la libertad. Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani: Ex médica estética de renombre, cayó en desgracia tras múltiples denuncias de mala praxis. Sus clientes de élite le dieron la espalda y su imperio se derrumbó.

En el barro Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

Lorena Vega es "La zurda": Seductora y ambiciosa, fue pareja de un proxeneta que la introdujo en el negocio del sexo. Acusada de trata, cumple condena junto a su cuñada, y maneja un sector de la cárcel con el objetivo de destronar a su antigua protectora.

es "La zurda": Seductora y ambiciosa, fue pareja de un proxeneta que la introdujo en el negocio del sexo. Acusada de trata, cumple condena junto a su cuñada, y maneja un sector de la cárcel con el objetivo de destronar a su antigua protectora. Juana Molina es Piquito: Personaje excéntrico, criada en la calle, mezcla delirios con verdades incómodas. Aunque no es una amenaza real, conoce secretos de todos y circula libremente por el penal.

es Piquito: Personaje excéntrico, criada en la calle, mezcla delirios con verdades incómodas. Aunque no es una amenaza real, conoce secretos de todos y circula libremente por el penal. Tatu Glikman es "La China": Condenada por “viuda negra”, es joven, atractiva y peligrosa. Su popularidad en prisión la llevará a enfrentar graves problemas.

En el barro Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

El legado de "El Marginal" y el estreno de "En el barro"

Desde su primera temporada, El Marginal atrapó a la audiencia con una representación sin filtros de la violencia carcelaria, la corrupción institucional y los vínculos que nacen en la adversidad. El penal de San Onofre dejó de ser un simple escenario para transformarse en un personaje más: asfixiante, peligroso y lleno de historias que oscilaban entre la desesperación y la supervivencia.

Ahora, En el barro propone trasladar esa intensidad al universo femenino, sin perder la crudeza ni la tensión que caracterizaron a la serie original. La narrativa se centrará en un grupo de reclusas que, sin proponérselo, terminan formando una hermandad para resistir las presiones internas y externas del penal.

En el barro Netflix 6 Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo y dónde se estrena "En el barro"

En el barro llegará a Netflix el 14 de agosto con todos sus episodios disponibles. La producción mantiene la estética cruda y la tensión dramática que convirtió a El Marginal en un fenómeno, pero con nuevos matices narrativos.

El público podrá ver cómo personajes tan distintos logran o fracasan en su intento de sobrevivir, mientras la vida en prisión sigue imponiendo sus leyes implacables.

En el barro Netflix 3

Tráiler de la serie "En el barro"