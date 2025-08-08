Furor en Netflix por "En el barro": la nueva serie derivada de "El Marginal" y el estreno más impactante.

Quién es quién en "En el barro", la nueva serie
Antes de su estreno, Netflix presentó a las protagonistas y sus historias. Cada una llega a La Quebrada con un pasado que definirá su rol dentro de la prisión.
- Valentina Zenere es Marina Delorsi: Marina tenía un futuro académico por delante. En Buenos Aires conoció a Martín, un joven heredero con quien vivió un romance intenso y, una noche, una discusión terminó en tragedia. Martín murió y ella fue acusada de homicidio premeditado.
- Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges: Viuda del icónico Mario Borges, Gladys sueña con recuperar la libertad para criar a Juan Pablo, nieto de su difunto esposo. En La Quebrada lidera a “Las Embarradas”. Su reencuentro con Antín abrirá un nuevo frente de tensión.
- Ana Rujas es Amparo "La gallega" Vilches: De origen español y familia adinerada, dejó todo por amor al “Cuervo” Fernández, un criminal experto en golpes millonarios. Juntos operaron en Argentina hasta ser descubiertos. Él huyó; ella fue atrapada.
- Carolina Ramírez es Yael Rubial: Colombiana y madre soltera, viajó a Argentina con drogas en su cuerpo para asegurar un futuro mejor a su hija. Fue descubierta en Ezeiza y separada de la niña, quien quedó bajo custodia judicial.
- Camila Peralta es Soledad Rodríguez: Invisible a primera vista, Soledad creció en la marginalidad aprendiendo pequeños robos. Pasó de hurtos menores a delitos más arriesgados, hasta que un accidente durante una persecución policial le costó la libertad.
- Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani: Ex médica estética de renombre, cayó en desgracia tras múltiples denuncias de mala praxis. Sus clientes de élite le dieron la espalda y su imperio se derrumbó.
- Lorena Vega es "La zurda": Seductora y ambiciosa, fue pareja de un proxeneta que la introdujo en el negocio del sexo. Acusada de trata, cumple condena junto a su cuñada, y maneja un sector de la cárcel con el objetivo de destronar a su antigua protectora.
- Juana Molina es Piquito: Personaje excéntrico, criada en la calle, mezcla delirios con verdades incómodas. Aunque no es una amenaza real, conoce secretos de todos y circula libremente por el penal.
- Tatu Glikman es "La China": Condenada por “viuda negra”, es joven, atractiva y peligrosa. Su popularidad en prisión la llevará a enfrentar graves problemas.
El legado de "El Marginal" y el estreno de "En el barro"
Desde su primera temporada, El Marginal atrapó a la audiencia con una representación sin filtros de la violencia carcelaria, la corrupción institucional y los vínculos que nacen en la adversidad. El penal de San Onofre dejó de ser un simple escenario para transformarse en un personaje más: asfixiante, peligroso y lleno de historias que oscilaban entre la desesperación y la supervivencia.
Ahora, En el barro propone trasladar esa intensidad al universo femenino, sin perder la crudeza ni la tensión que caracterizaron a la serie original. La narrativa se centrará en un grupo de reclusas que, sin proponérselo, terminan formando una hermandad para resistir las presiones internas y externas del penal.
Cuándo y dónde se estrena "En el barro"
En el barro llegará a Netflix el 14 de agosto con todos sus episodios disponibles. La producción mantiene la estética cruda y la tensión dramática que convirtió a El Marginal en un fenómeno, pero con nuevos matices narrativos.
El público podrá ver cómo personajes tan distintos logran o fracasan en su intento de sobrevivir, mientras la vida en prisión sigue imponiendo sus leyes implacables.
Tráiler de la serie "En el barro"