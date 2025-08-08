En vivo Radio La Red
Furor en Netflix por "En el barro": la nueva serie derivada de "El Marginal" y el estreno más impactante

La serie "En el barro" llega a Netflix con un elenco explosivo, encabezado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra, y personajes que prometen sacudir el universo de "El Marginal".

Pocas ficciones argentinas en Netflix han marcado un antes y un después como "El Marginal". La serie ideada por Sebastián Ortega construyó un universo tan real que traspasó la pantalla. Ahora, ese mundo se expande con "En el barro", un spin-off que se estrena el próximo 14 de agosto y que promete sumergirnos en un terreno igual de brutal, pero desde una mirada distinta: el de las cárceles de mujeres.

Esta nueva producción no es solo una extensión de la historia, sino una exploración profunda de cómo se tejen las alianzas, los códigos y las luchas de poder en un entorno tan hostil como complejo. Con Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra al frente, En el barro traerá nuevas caras, pasados turbulentos y una guerra silenciosa por el control dentro del penal de La Quebrada.

Foto: Gentileza Netflix.

De qué trata "En el barro" en Netflix

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

Foto: Gentileza Netflix.

Quién es quién en "En el barro", la nueva serie

Antes de su estreno, Netflix presentó a las protagonistas y sus historias. Cada una llega a La Quebrada con un pasado que definirá su rol dentro de la prisión.

  • Valentina Zenere es Marina Delorsi: Marina tenía un futuro académico por delante. En Buenos Aires conoció a Martín, un joven heredero con quien vivió un romance intenso y, una noche, una discusión terminó en tragedia. Martín murió y ella fue acusada de homicidio premeditado.
  • Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges: Viuda del icónico Mario Borges, Gladys sueña con recuperar la libertad para criar a Juan Pablo, nieto de su difunto esposo. En La Quebrada lidera a “Las Embarradas”. Su reencuentro con Antín abrirá un nuevo frente de tensión.
  • Ana Rujas es Amparo "La gallega" Vilches: De origen español y familia adinerada, dejó todo por amor al “Cuervo” Fernández, un criminal experto en golpes millonarios. Juntos operaron en Argentina hasta ser descubiertos. Él huyó; ella fue atrapada.
Foto: Gentileza Netflix.

  • Carolina Ramírez es Yael Rubial: Colombiana y madre soltera, viajó a Argentina con drogas en su cuerpo para asegurar un futuro mejor a su hija. Fue descubierta en Ezeiza y separada de la niña, quien quedó bajo custodia judicial.
  • Camila Peralta es Soledad Rodríguez: Invisible a primera vista, Soledad creció en la marginalidad aprendiendo pequeños robos. Pasó de hurtos menores a delitos más arriesgados, hasta que un accidente durante una persecución policial le costó la libertad.
  • Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani: Ex médica estética de renombre, cayó en desgracia tras múltiples denuncias de mala praxis. Sus clientes de élite le dieron la espalda y su imperio se derrumbó.
Foto: Gentileza Netflix.

  • Lorena Vega es "La zurda": Seductora y ambiciosa, fue pareja de un proxeneta que la introdujo en el negocio del sexo. Acusada de trata, cumple condena junto a su cuñada, y maneja un sector de la cárcel con el objetivo de destronar a su antigua protectora.
  • Juana Molina es Piquito: Personaje excéntrico, criada en la calle, mezcla delirios con verdades incómodas. Aunque no es una amenaza real, conoce secretos de todos y circula libremente por el penal.
  • Tatu Glikman es "La China": Condenada por “viuda negra”, es joven, atractiva y peligrosa. Su popularidad en prisión la llevará a enfrentar graves problemas.
Foto: Gentileza Netflix.

El legado de "El Marginal" y el estreno de "En el barro"

Desde su primera temporada, El Marginal atrapó a la audiencia con una representación sin filtros de la violencia carcelaria, la corrupción institucional y los vínculos que nacen en la adversidad. El penal de San Onofre dejó de ser un simple escenario para transformarse en un personaje más: asfixiante, peligroso y lleno de historias que oscilaban entre la desesperación y la supervivencia.

Ahora, En el barro propone trasladar esa intensidad al universo femenino, sin perder la crudeza ni la tensión que caracterizaron a la serie original. La narrativa se centrará en un grupo de reclusas que, sin proponérselo, terminan formando una hermandad para resistir las presiones internas y externas del penal.

Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo y dónde se estrena "En el barro"

En el barro llegará a Netflix el 14 de agosto con todos sus episodios disponibles. La producción mantiene la estética cruda y la tensión dramática que convirtió a El Marginal en un fenómeno, pero con nuevos matices narrativos.

El público podrá ver cómo personajes tan distintos logran o fracasan en su intento de sobrevivir, mientras la vida en prisión sigue imponiendo sus leyes implacables.

Tráiler de la serie "En el barro"

