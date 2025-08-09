En vivo Radio La Red
HECHO EN ARGENTINA

Benjamín Vicuña se luce en Netflix con la película más romántica que está conmoviendo a todos

Benjamín Vicuña brilla con Julieta Díaz en una historia de amor y segundas oportunidades. Esta película de Netflix maravilla al mundo con una trama que toca lo más profundo del corazón.

Netflix, la plataforma líder de streaming a nivel mundial, ha vuelto a captar la atención de millones de suscriptores con una película que combina romance, drama y emoción pura. Dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, esta comedia romántica de 90 minutos ofrece mucho más que entretenimiento.

Estrenada el 30 de mayo de 2025, "Corazón delator" se ha convertido en una de las propuestas más comentadas en redes sociales y recomendadas por críticos de cine. La película plantea una historia donde el amor, la pérdida y la redención se entrelazan en el relato.

El guion apuesta por un romance clásico, con escenas que podrían encontrarse en novelas televisivas, pero elevadas por la dirección de Carnevale y las interpretaciones de sus protagonistas.

De qué trata "Corazón delator" en Netflix

La historia se centra en Juan Manuel (Benjamín Vicuña), un empresario exitoso, superficial y acostumbrado a vivir sin compromisos emocionales. Todo cambia cuando recibe un trasplante de corazón. El donante, Pedro Vázquez (Facundo Espinosa), era un hombre humilde, buen padre y profundamente querido en su comunidad.

Intrigado por conocer quién le salvó la vida, Juan Manuel inicia una investigación que lo lleva hasta Valeria (Julieta Díaz), la viuda de Pedro. Lo que empieza como un gesto de gratitud se transforma en un vínculo emocional cada vez más profundo. Sin confesarle que lleva en su pecho el corazón de su difunto esposo, Juan Manuel se enamora de ella.

La trama se complica cuando, además de su creciente amor, el protagonista decide ayudar a salvar el barrio donde Valeria vive, enfrentando problemas económicos y amenazas de urbanización.

Este conflicto externo, sumado a la tensión de su secreto, genera momentos de alta carga emocional que mantienen al espectador enganchado hasta el final.

El elenco de "Corazón delator" con Vicuña

  • Benjamín Vicuña
  • Julieta Díaz
  • Peto Menahem
  • Gloria Carrá
  • Julia Calvo
  • Yayo Guridi
  • Bicho Gómez
  • Facundo Espinosa
  • Verónica Hassan
La dirección de Marcos Carnevale

El director Marcos Carnevale es conocido por combinar humor, drama y ternura en sus películas. Obras como Elsa y Fred, Corazón de León y Granizo ya habían demostrado su capacidad para narrar historias humanas con un pulso emocional muy marcado.

En Corazón delator, Carnevale vuelve a explorar el amor en contextos inesperados, usando el trasplante de corazón como metáfora de segundas oportunidades y conexiones que trascienden la muerte.

Dónde se filmó la película "Corazón delator"

La ambientación es otro punto fuerte. La película fue producida por Sony Pictures, Leyenda Films y Kuarzo Entertainment Argentina y se filmó principalmente en Lanús, Buenos Aires.

La película recorre calles y plazas de barrios tradicionales, capturando su identidad y su calor humano. La defensa del barrio frente a intereses inmobiliarios funciona como subtrama y refuerza el mensaje de comunidad y resistencia.

Este detalle no solo aporta realismo, sino que conecta con una problemática actual: la pérdida de espacios comunitarios frente al avance de grandes desarrollos urbanos.

Dónde y por qué ver "Corazón delator"

Más allá del romance, Corazón delator propone reflexionar sobre la gratitud, la empatía y la capacidad de transformación personal. Juan Manuel pasa de ser un hombre centrado en sí mismo a alguien dispuesto a ayudar, motivado por el legado del hombre que le salvó la vida.

El dilema moral de ocultar la verdad a Valeria es uno de los elementos más potentes de la trama. La tensión emocional radica en si ella descubrirá o no la identidad real del corazón que late en su nuevo amor.

Sin revelar detalles clave, el desenlace de Corazón delator mantiene la coherencia emocional de la historia. Quienes ya la han visto aseguran que es imposible no emocionarse en los últimos minutos, con una mezcla de tristeza, esperanza y redención.

Este equilibrio entre drama y ternura es, probablemente, lo que ha permitido que la película se mantenga en las listas de tendencias de Netflix en varios países de Latinoamérica.

Tráiler de "Corazón delator" en Netflix

